 అరేబియా సముద్ర తీరాన ఉన్న ఈ శివుడు ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు) | Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos | Sakshi
అరేబియా సముద్ర తీరాన ఉన్న ఈ శివుడు ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)

Feb 12 2026 10:23 AM | Updated on Feb 12 2026 10:33 AM

Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos1
కర్ణాటకలోని అరేబియా సముద్ర తీరంలో ఉంది మురుడేశ్వర ఆలయం. (Shri Murudeshwara Shiva Temple)

Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos2
ఇక్కడ శివుడు శివలింగ రూపంలో పూజలు అందుకుంటున్నాడు.

Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos3
కందుక కొండపై నిర్మించిన ఈ ఆలయం ప్రపంచంలోనే రెండో ఎత్తైన శివుని విగ్రహానికి ప్రసిద్ధి చెందింది.

Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos4
పక్కనే విశాలమైన అరేబియా సముద్రం ఉంటుంది. ఈ దృశ్యం ప్రతి ఒక్కరిని మంత్రముగ్దులను చేస్తుంది.

Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos5
20 అంతస్తుల రాజగోపురం ఈ ఆలయానికి మరో ప్రత్యేకత. దీని పైకి వెళ్లి ఆలయాన్ని పూర్తిగా వీక్షించవచ్చు.

Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos6
ఆలయానికి వెళ్లే మెట్ల దగ్గర రెండు పెద్ద పెద్ద భారీ ఏనుగులు విగ్రహాలు ఉంటాయి.

Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos7
మహా శివరాత్రి నాడు కర్నాటక నుండే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి వేలాది మంది భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు.

Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos8
దుస్తుల కోడ్: పురుషులకు- ధోతీలు మాత్రమే, టీ-షర్టు, జీన్స్ మరియు ప్యాంట్‌లు వేసుకుంటే అనుమతి ఉండదు.

Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos9
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos10
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos11
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos12
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos13
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos14
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos15
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos16
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos17
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos18
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos19
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos20
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos21
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos22
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos23
Maha Shivaratri 2026 : Shri Murudeshwara Shiva Temple HD Photos24
Maha Shivaratri Shiva temple Lord shiva Hindu temple karnataka Murudeshwar Temple photo gallery viral photos
