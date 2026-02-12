 లావణ్య త్రిపాఠి 'సతీ లీలావతి' సినిమా టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు) | Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement | Sakshi
లావణ్య త్రిపాఠి 'సతీ లీలావతి' సినిమా టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Feb 12 2026 7:21 AM | Updated on Feb 12 2026 7:21 AM

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 1
1/13

లావ‌ణ్య త్రిపాఠి, దేవ్ మోహ‌న్ జంటగా నటించిన చిత్రం ‘సతీ లీలావతి’.

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 2
2/13

ఈ చిత్రానికి తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించారు.

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 3
3/13

తాజాగా ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 4
4/13

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 5
5/13

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 6
6/13

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 7
7/13

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 8
8/13

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 9
9/13

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 10
10/13

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 11
11/13

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 12
12/13

Sathi Leelavathi Movie Release Date Announcement 13
13/13

# Tag
Sathi Leelavathi Lavanya Tripathi Teaser Launch Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
