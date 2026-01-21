 ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ రంగనాధస్వామి ఆలయాన్ని మీరు సందర్శించారా? (ఫొటోలు) | Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh | Sakshi
ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ రంగనాధస్వామి ఆలయాన్ని మీరు సందర్శించారా? (ఫొటోలు)

Jan 21 2026 11:44 AM | Updated on Jan 21 2026 11:52 AM

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh1
1/22

శ్రీ తల్పగిరి రంగనాధస్వామి ఆలయం, నెల్లూరు జిల్లాలోని ఆలయాలలోకెల్లా అత్యంత ప్రాచీనమైన ఆలయం.

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh2
2/22

ఇది నెల్లూరులోని రంగనాయకులపేటలో పెన్నానది ఒడ్డున ఉంది.

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh3
3/22

రంగనాధస్వామిని విష్ణువు ప్రతి రూపంగాను, రంగనాయిక అమ్మవారిని లక్ష్మీదేవి ప్రతి రూపంగాను అభివర్ణిస్తారు.

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh4
4/22

ఈ దేవాలయంలోని అద్దాల మండపం ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది.

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh5
5/22

గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించే ఉత్తర ద్వారాన్ని ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు మాత్రమే తెరచి వుంచుతారు.

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh6
6/22

శ్రీ తల్పగిరి రంగనాథ స్వామికి ప్రతి సంవత్సరం మార్చి లేదా ఏప్రిల్ నెలలో బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు.

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh7
7/22

దర్సన సమయం : ఆలయం దర్శనం ఉదయం 6:30 నుంచి 12 గంటలు తిరిగి సాయంత్రం 4:30 నుంచి రాత్రి 8 గంటలు వరకు దొరుకుతుంది.

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh8
8/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh9
9/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh10
10/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh11
11/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh12
12/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh13
13/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh14
14/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh15
15/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh16
16/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh17
17/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh18
18/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh19
19/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh20
20/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh21
21/22

Sri Ranganthaswami Temple in Nellore, Andhra Pradesh22
22/22

ranganathaswamy Ranganathaswamy Temple Nellore Andhra Pradesh Hindu temple photo gallery
