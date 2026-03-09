 #T20WorldCup2026final : టీమిండియా విక్టరీ మూమెంట్‌‌ హైలైట్స్‌.. (ఫొటోలు) | ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad | Sakshi
#T20WorldCup2026final : టీమిండియా విక్టరీ మూమెంట్‌‌ హైలైట్స్‌.. (ఫొటోలు)

Mar 9 2026 10:36 AM | Updated on Mar 9 2026 10:43 AM

ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad1
అహ్మదాబాద్‌: సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ సారథ్యంలోని భారత జట్టు టి20 వరల్డ్‌ కప్‌లో విజేతగా నిలిచింది.

ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad2
గతంలో 2007, 2024లో టైటిల్‌ సాధించిన టీమిండియా ఇప్పుడు మూడోసారి ట్రోఫీని అందుకోవడం విశేషం.

ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad3
ఆదివారం నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ఏకపక్షంగా జరిగిన ఫైనల్లో భారత్‌ 96 పరుగుల తేడాతో న్యూజిలాండ్‌ను చిత్తు చేసింది.

ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad4
టాస్‌ గెలిచిన కివీస్‌ ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకోగా... ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత్‌ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 255 పరుగులు చేసింది.

ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad5
సంజు సామ్సన్‌ (46 బంతుల్లో 89; 5 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు), ఇషాన్‌ కిషన్‌ (25 బంతుల్లో 54; 4 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు), అభిషేక్‌ శర్మ (21 బంతుల్లో 52; 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) అర్ధ సెంచరీలతో రాణించారు.

ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad6
అనంతరం న్యూజిలాండ్‌ 19 ఓవర్లలో 159 పరుగులకే కుప్పకూలింది. టిమ్‌ సీఫెర్ట్‌ (26 బంతుల్లో 52; 2 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు), సాంట్నర్‌ (35 బంతుల్లో 43; 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) మినహా అంతా విఫలమయ్యారు.

ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad7
‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా (4/15), అక్షర్‌ పటేల్‌ (3/27) న్యూజిలాండ్‌ను దెబ్బ తీశారు. విజేతగా నిలిచిన భారత జట్టుకు రూ. 27 కోట్ల 48 లక్షల ప్రైజ్‌మనీ దక్కింది.

ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad8
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad9
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad10
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad11
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad12
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad13
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad14
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad15
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad16
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad17
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad18
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad19
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad20
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad21
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad22
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad23
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad24
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad25
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad26
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad27
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad28
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad29
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad30
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad31
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad32
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad33
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad34
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad35
ICC Men's T20 World Cup 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad36
T20 World Cup 2026 suryakumar yadav Narendra Modi Stadium ahmedabad teamindia photo gallery Hardik Pandya Abhishek Sharma India vs New Zealand
