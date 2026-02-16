శని దోష నివారణకు ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం..12.5 అడుగుల ఎత్తైన శనిదేవుడి విగ్రహం (ఫొటోలు)

1/23
శంషాబాద్ సమీపంలోని మదనపల్లిలో ఉన్న ప్రసిద్ధ శ్రీ గంటల శనైశ్చర స్వామి ఆలయం శని దోష నివారణకు ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం. (Gantala Sanaischara Swamy Temple Madanpally)
ఇక్కడ 12.5 అడుగుల ఎత్తైన శనిదేవుడి విగ్రహం ఉంటుంది, భక్తులు గంటలు కొట్టి, తైలాభిషేకం, నువ్వుల దానం, నిమ్మకాయ మాలలతో పూజలు చేస్తారు.
శనిత్రయోదశి, శనివారం ప్రత్యేక పూజలు, అన్నదానం ఇక్కడ జరుగుతాయి.
గంటల శనీశ్వర క్షేత్రం: ఇక్కడ భక్తులు ఏడుసార్లు గంటను కొట్టి, తమ కోరికలను స్వామికి విన్నవించుకుంటారు, అందుకే దీనిని 'గంటల శనీశ్వర క్షేత్రం' అని పిలుస్తారు.
విగ్రహం: గర్భాలయంలో సుమారు పన్నెండున్నర అడుగుల భారీ శని భగవానుడి విగ్రహం దర్శనమిస్తుంది, దీనిని భక్తులు నేరుగా తాకి పూజించవచ్చు.
ప్రత్యేక పూజలు: శని దోష నివారణ కోసం తైలాభిషేకం, నువ్వుల దానాలు, శని శాంతి పూజలు, నిమ్మకాయ మాలల సమర్పణ చేస్తారు.
ప్రదేశం: ఈ ఆలయం తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా, శంషాబాద్ మండలం, మదనపల్లి గ్రామంలో ఉంది.
సందర్శన సమయం: ప్రతి శనివారం మరియు శనిత్రయోదశి, శని జయంతి వంటి రోజుల్లో వేలాదిమంది భక్తులు పాల్గొంటారు.
