 శని దోష నివారణకు ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం..12.5 అడుగుల ఎత్తైన శనిదేవుడి విగ్రహం (ఫొటోలు)
Feb 16 2026 1:08 PM | Updated on Feb 16 2026 1:23 PM

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos1
1/23

శంషాబాద్‌ సమీపంలోని మదనపల్లిలో ఉన్న ప్రసిద్ధ శ్రీ గంటల శనైశ్చర స్వామి ఆలయం శని దోష నివారణకు ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం. (Gantala Sanaischara Swamy Temple Madanpally)

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos2
2/23

ఇక్కడ 12.5 అడుగుల ఎత్తైన శనిదేవుడి విగ్రహం ఉంటుంది, భక్తులు గంటలు కొట్టి, తైలాభిషేకం, నువ్వుల దానం, నిమ్మకాయ మాలలతో పూజలు చేస్తారు.

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos3
3/23

శనిత్రయోదశి, శనివారం ప్రత్యేక పూజలు, అన్నదానం ఇక్కడ జరుగుతాయి.

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos4
4/23

గంటల శనీశ్వర క్షేత్రం: ఇక్కడ భక్తులు ఏడుసార్లు గంటను కొట్టి, తమ కోరికలను స్వామికి విన్నవించుకుంటారు, అందుకే దీనిని 'గంటల శనీశ్వర క్షేత్రం' అని పిలుస్తారు.

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos5
5/23

విగ్రహం: గర్భాలయంలో సుమారు పన్నెండున్నర అడుగుల భారీ శని భగవానుడి విగ్రహం దర్శనమిస్తుంది, దీనిని భక్తులు నేరుగా తాకి పూజించవచ్చు.

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos6
6/23

ప్రత్యేక పూజలు: శని దోష నివారణ కోసం తైలాభిషేకం, నువ్వుల దానాలు, శని శాంతి పూజలు, నిమ్మకాయ మాలల సమర్పణ చేస్తారు.

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos7
7/23

ప్రదేశం: ఈ ఆలయం తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా, శంషాబాద్ మండలం, మదనపల్లి గ్రామంలో ఉంది.

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos8
8/23

సందర్శన సమయం: ప్రతి శనివారం మరియు శనిత్రయోదశి, శని జయంతి వంటి రోజుల్లో వేలాదిమంది భక్తులు పాల్గొంటారు.

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos9
9/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos10
10/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos11
11/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos12
12/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos13
13/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos14
14/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos15
15/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos16
16/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos17
17/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos18
18/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos19
19/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos20
20/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos21
21/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos22
22/23

Gantala Shanaichara Swamy Temple Madanapalle HD Photos23
23/23

శని దోష నివారణకు ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం..12.5 అడుగుల ఎత్తైన శనిదేవుడి విగ్రహం (ఫొటోలు)
