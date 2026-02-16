 భార‌త్ vs పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌ సూపర్ హీరో ఇషాన్ కిషన్‌ స్పెషల్ (ఫొటోలు) | Historic Knock By Ishan Kishan Records Fastest T20 Half Century For India Against Pakistan, Special Photos Went Viral | Sakshi
భార‌త్ vs పాకిస్తాన్‌ మ్యాచ్‌ సూపర్ హీరో ఇషాన్ కిషన్‌ స్పెషల్ (ఫొటోలు)

Feb 16 2026 1:42 PM | Updated on Feb 16 2026 2:12 PM

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos1
1/19

ఐసీసీ టి20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో కొలంబో వేదిక‌గా పాకిస్తాన్‌తో జ‌రిగిన‌ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్‌లో ఇషాన్ కిషన్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు.

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos2
2/19

ఇషాన్ కేవ‌లం 27 బంతుల్లోనే త‌న హాఫ్ సెంచ‌రీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. ఓవ‌రాల్‌గా 40 బంతులు ఎదుర్కొన్న కిష‌న్‌.. 10 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌ల‌తో 77 ప‌రుగులు చేసి ఔట‌య్యాడు.

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos3
3/19

కాగా మెరుపు హాఫ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన కిష‌న్ ఓ అరుదైన రికార్డును త‌న ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos4
4/19

పాకిస్తాన్‌పై టీ20ల్లో అత్యంత‌వేగవంత‌మైన అర్ధ సెంచరీ సాధించిన భారత బ్యాటర్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు.

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos5
5/19

ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ - ఇషాన్ కిషన్‌ స్పెషల్ ఫొటోలు మీకోసం..

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos6
6/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos7
7/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos8
8/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos9
9/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos10
10/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos11
11/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos12
12/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos13
13/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos14
14/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos15
15/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos16
16/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos17
17/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos18
18/19

INDvsPAK Match 2026 Ishan Kishan Special Photos19
19/19

T20 World Cup 2026 ind vs pak India vs Pakistan Ishan Kishan viral photos photo gallery
Advertisement