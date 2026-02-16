 గెలుపంటే ఇదేరా.. ట్యాంక్‌బండ్ వద్ద క్రికెట్‌ అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు) | Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad | Sakshi
గెలుపంటే ఇదేరా.. ట్యాంక్‌బండ్ వద్ద క్రికెట్‌ అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)

Feb 16 2026 10:22 AM | Updated on Feb 16 2026 10:22 AM

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad1
1/25

చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌ జట్టును మట్టికరిపించి భారత్‌ జయకేతనం ఎగరవేయడంతో క్రికెట్‌ అభిమానుల సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి.

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad2
2/25

టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో భాగంగా ఆదివారం కొలంబోలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌పై ఇండియా విజయం సాధించింది. ఒకవైపు మహాశివరాత్రి పండుగ.. మరోవైపు క్రికెట్‌లో భారత్‌ విజయం.. ఒకేరోజు రెండు పండుగలను తలపించాయి.

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad3
3/25

సెక్రటేరియట్, ట్యాంక్‌బండ్, నెక్లెస్‌ రోడ్, ఖైరతాబాద్‌ చౌరస్తా, అమీర్‌పేట్,జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్,హైటెక్‌ సిటీ, కూకట్‌పల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో అభిమానులు భారత జాతీయ జెండాలతో సందడి చేశారు. రోడ్లపైకి వచ్చి గెలుపు ఆనందాన్ని ఆస్వాదించారు.

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad4
4/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad5
5/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad6
6/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad7
7/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad8
8/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad9
9/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad10
10/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad11
11/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad12
12/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad13
13/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad14
14/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad15
15/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad16
16/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad17
17/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad18
18/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad19
19/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad20
20/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad21
21/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad22
22/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad23
23/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad24
24/25

Cricket fans celebrate Indias victory over Pakistan at hyderabad25
25/25

Tag
T20 World Cup 2026 ind vs pak cricket fans victory Hyderabad photo gallery suryakumar yadav Ishan Kishan teamindia
