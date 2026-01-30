 సికింద్రాబాద్‌ దగ్గరలో ఉన్న ఈ ప్రసిద్ధ ఆలయాన్ని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా? (ఫొటోలు) | Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సికింద్రాబాద్‌ దగ్గరలో ఉన్న ఈ ప్రసిద్ధ ఆలయాన్ని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా? (ఫొటోలు)

Jan 30 2026 12:53 PM | Updated on Jan 30 2026 12:58 PM

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana1
1/24

సికింద్రాబాద్‌లోని మహేంద్ర హిల్స్‌లో ఉన్న శ్రీ పహాడి హనుమాన్ మందిర్ ఒక ప్రసిద్ధ పురాతన ఆలయం.(Sri Pahadi Hanuman mandir)

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana2
2/24

కొండపై తెల్లని పాలరాయితో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో హనుమంతుడితో పాటు శివుడు, సాయిబాబా, గణేశుడు, మరియు ఇతర దేవతల విగ్రహాలు ఉన్నాయి.

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana3
3/24

ప్రశాంతమైన వాతావరణం, సుందరమైన దృశ్యాలకు ఇది ప్రసిద్ధి.

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana4
4/24

ప్రదేశం: మహేంద్ర హిల్స్, తుకారాం గేట్ సమీపంలో, సికింద్రాబాద్.

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana5
5/24

ప్రత్యేకత: కొండపై శివుని పెద్ద విగ్రహం మరియు నవగ్రహ ఆలయం ఉన్నాయి.

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana6
6/24

సమయాలు: ఉదయం 5:00 - మధ్యాహ్నం 12:00, సాయంత్రం 4:00 - రాత్రి 9:00.

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana7
7/24

ఇది ఒక చిన్న కొండపై (పహాడి) ఉండటం వల్ల చుట్టూ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana8
8/24

దర్శనం: భక్తులు మెట్లు ఎక్కి ఆలయాన్ని చేరుకోవాలి.

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana9
9/24

పహాడి హనుమాన్ మందిర్ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందించే అద్భుతమైన ప్రదేశం.

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana10
10/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana11
11/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana12
12/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana13
13/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana14
14/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana15
15/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana16
16/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana17
17/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana18
18/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana19
19/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana20
20/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana21
21/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana22
22/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana23
23/24

Sri Pahadi Hanuman Mandir Secunderabad, Telangana24
24/24

# Tag
hanuman temple Secunderabad Telangana photo gallery devotional
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సందడి సందడిగా మేడారం జాతర..కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 2

సికింద్రాబాద్‌ దగ్గరలో ఉన్న ఈ ప్రసిద్ధ ఆలయాన్ని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా? (ఫొటోలు)
photo 3

చీరలో వావ్ అనేలా స్రవంతి (ఫొటోలు)
photo 4

పారిస్ వీధుల్లో సందడిగా హీరోయిన్ 'స్నేహ' ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)
photo 5

ఉయ్యూరు : నేత్ర పర్వం.. ఊయల ఉత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
AIYF Leaders Attempt To Siege Minister Nara Lokesh House 1
Video_icon

మంత్రి లోకేశ్ ఇంటి ముట్టడికి AIYF నేతల ప్రయత్నం
Victory Venkatesh Multi Starrer Movie with Malayalam Star 2
Video_icon

టాలీవుడ్‌ను షేక్ చేస్తున్న వెంకీ మామ మల్టీస్టారర్
Dragon Shoot Postponed Due to Jr NTRs Health Issue 3
Video_icon

ఫ్యాన్స్ కు బ్యాడ్ న్యూస్... NTR అస్వస్థత..
America Warships To Iran High Tension In Middile East 4
Video_icon

ఇరాన్ ను కవ్విస్తున్న ట్రంప్.. ఏ క్షణమైనా యుద్ధం..
YSRCP Leaders Protest At TDP Fake Posters Against YS Jagan 5
Video_icon

కూటమికి 24 గంటల డెడ్ లైన్.. TDP పోస్టర్ల దగ్గర నిరసన
Advertisement