సికింద్రాబాద్‌ దగ్గరలో ఉన్న ఈ ప్రసిద్ధ ఆలయాన్ని ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా? (ఫొటోలు)

సికింద్రాబాద్లోని మహేంద్ర హిల్స్లో ఉన్న శ్రీ పహాడి హనుమాన్ మందిర్ ఒక ప్రసిద్ధ పురాతన ఆలయం.(Sri Pahadi Hanuman mandir)
కొండపై తెల్లని పాలరాయితో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో హనుమంతుడితో పాటు శివుడు, సాయిబాబా, గణేశుడు, మరియు ఇతర దేవతల విగ్రహాలు ఉన్నాయి.
ప్రశాంతమైన వాతావరణం, సుందరమైన దృశ్యాలకు ఇది ప్రసిద్ధి.
ప్రదేశం: మహేంద్ర హిల్స్, తుకారాం గేట్ సమీపంలో, సికింద్రాబాద్.
ప్రత్యేకత: కొండపై శివుని పెద్ద విగ్రహం మరియు నవగ్రహ ఆలయం ఉన్నాయి.
సమయాలు: ఉదయం 5:00 - మధ్యాహ్నం 12:00, సాయంత్రం 4:00 - రాత్రి 9:00.
ఇది ఒక చిన్న కొండపై (పహాడి) ఉండటం వల్ల చుట్టూ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
దర్శనం: భక్తులు మెట్లు ఎక్కి ఆలయాన్ని చేరుకోవాలి.
పహాడి హనుమాన్ మందిర్ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందించే అద్భుతమైన ప్రదేశం.
