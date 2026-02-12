 థాయ్‌లాండ్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు) | Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

థాయ్‌లాండ్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు)

Feb 12 2026 5:06 PM | Updated on Feb 12 2026 5:11 PM

Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos1
1/11

సంక్రాంతికి వస్తున్నా బ్యూటీ ఐశ్వర్య రాజేశ్ ప్రస్తుతం వేకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos2
2/11

థాయ్‌లాండ్‌లో ఈ ముద్దుగుమ్మ చిల్ అవుతోంది.

Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos3
3/11

దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos4
4/11

Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos5
5/11

Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos6
6/11

Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos7
7/11

Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos8
8/11

Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos9
9/11

Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos10
10/11

Aishwarya shares a glimpse from Old Town Phuket Photos11
11/11

# Tag
Aishwarya Rajesh shares Thailand tour Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

థాయ్‌లాండ్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'హే భగవాన్‌' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

మహారాణిలా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్‌ నభా నటేష్ (ఫొటోలు)
photo 4

'స్వయంభు' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్‌ సంయుక్త మీనన్ (ఫొటోలు)
photo 5

అరేబియా సముద్ర తీరాన ఉన్న ఈ శివుడు ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
HYDRA Demolitions at Khanamet Madhapur 1
Video_icon

ఖానామెట్ లో హైడ్రా కూల్చివేతలు అడ్డుకుంటున్న స్థానికులు, తీవ్ర వాగ్వాదం
Ambati Rambabu Remanded For 14 Days Again 2
Video_icon

కూటమి కుట్ర... అంబటికి మరోసారి 14 రోజుల రిమాండ్
Lella Appi Reddy About YS Jagan Meeting Highlights 3
Video_icon

మా ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి తప్పు జరగలేదు: లేళ్ల అప్పిరెడ్డి
YS Jagan Perform Aksharabhyasam For Child in Tadepalli 4
Video_icon

Tadepalli: చిన్నారికి YS జగన్ అక్షరాభ్యాసం
Namrata Shirodkar’s Emotional 21st Anniversary Post for Mahesh Babu 5
Video_icon

21 ఏళ్ల బంధం.. ఎప్పటికీ మధురమే.. నమ్రత ఎమోషనల్ పోస్ట్..!
Advertisement