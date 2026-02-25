 నందిపల్లిలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనతో పండుగ వాతావరణం (ఫొటోలు) | Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నందిపల్లిలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనతో పండుగ వాతావరణం (ఫొటోలు)

Feb 25 2026 1:00 PM | Updated on Feb 25 2026 1:06 PM

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos1
1/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos2
2/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos3
3/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos4
4/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos5
5/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos6
6/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos7
7/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos8
8/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos9
9/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos10
10/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos11
11/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos12
12/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos13
13/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos14
14/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos15
15/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos16
16/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos17
17/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos18
18/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos19
19/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos20
20/21

Huge Crowed At YS Jagan Nandipalli Tour Photos21
21/21

# Tag
YS Jagan Mohan Reddy crowd Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నందిపల్లిలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనతో పండుగ వాతావరణం (ఫొటోలు)
photo 2

Telangana Inter Exams : ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీదేవి 'బ్యాండ్ మేళం' టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

వైఎస్‌ జగన్‌ పులివెందుల పర్యటన (ఫోటోలు)
photo 5

బీచ్ ఒడ్డున అలా సరదాగా సింగర్ సునీత (ఫొటోలు)

Video

View all
Vedic Scholars Gives Blessings To YS Jagan 1
Video_icon

వైఎస్ జగన్ కు వేద పండితుల ఆశీర్వచనం
YSRCP Leaders Visit Ambati Rambabu At Guntur 2
Video_icon

Guntur: అంబటిని పరామర్శించిన YSRCP నేతలు
Nandeeshwara Temple Exclusive Visuals 3
Video_icon

Exclusive Visuals: నందిపల్లి నందీశ్వరాలయం..

Nandishwara Temple Idol Installation Festival In Nandipalli 4
Video_icon

జగన్ పర్యటనలో వెల్లువెత్తిన ప్రజాభిమానం

Jagan Performs Puja At Nandeeshwara Temple 5
Video_icon

నందీశ్వర ఆలయంలో జగన్‌ ప్రత్యేక పూజలు..
Advertisement