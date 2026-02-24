 తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఒకప్పటి హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Actress Raveena Tandon visited The Tirumala Venkateshwara Temple Photos | Sakshi
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఒకప్పటి హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Feb 24 2026 4:12 PM | Updated on Feb 24 2026 4:22 PM

Actress Raveena Tandon visited The Tirumala Venkateshwara Temple Photos1
1/6

తెలుగు, హిందీలో ఒకప్పుడు హీరోయిన్‌గా సినిమాలు చేసిన రవీనా టండన్.. తిరుమల శ్రీవారిని మంగళవారం (24-02-2026) ఉదయం దర్శించుకుంది. కూతురు రషా తడానీతో కలిసి దర్శనం చేసుకుంది.

Actress Raveena Tandon visited The Tirumala Venkateshwara Temple Photos2
2/6

Actress Raveena Tandon visited The Tirumala Venkateshwara Temple Photos3
3/6

Actress Raveena Tandon visited The Tirumala Venkateshwara Temple Photos4
4/6

Actress Raveena Tandon visited The Tirumala Venkateshwara Temple Photos5
5/6

Actress Raveena Tandon visited The Tirumala Venkateshwara Temple Photos6
6/6

# Tag
Actress Raveena Tandon visited tirumala Photos

