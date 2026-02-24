ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)

1/17
కొచ్చి వేదికగా 70వ ఫిల్మ్ఫేర్ సౌత్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమం ఇటీవల ఘనంగా జరిగింది. దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన చాలామంది ప్రముఖులు ఈ వేడుకలో సందడి చేశారు.
2/17
అయితే, ఉత్తమ సహాయ నటి అవార్డు గెలుచుకున్న అంజలికి ఆ కార్యక్రమంలో ఇబ్బందికరమైన అనుభవం ఎదురైందని తెలుస్తోంది.
3/17
గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి చిత్రంలో నటించిన అంజలి ఉత్తమ సహాయ నటిగా ఎంపికైంది. అవార్డ్ అందుకునేందుకు కొచ్చి విమానాశ్రయంలో ఆమె దిగారు. అయితే, ఆమెను రిసీవ్ చేసుకునేందుకు ఫిల్మ్ఫేర్ యూనిట్ నుంచి ఎయిర్పోర్టుకు ఎవరూ రాలేదట.
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17