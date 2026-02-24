 ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు) | Actress Anjali Filmfare Awards 2026 | Sakshi
ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)

Feb 24 2026 10:05 AM | Updated on Feb 24 2026 10:20 AM

Actress Anjali Filmfare Awards 20261
1/17

కొచ్చి వేదికగా 70వ ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ సౌత్‌ అవార్డ్స్‌ కార్యక్రమం ఇటీవల ఘనంగా జరిగింది. దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన చాలామంది ప్రముఖులు ఈ వేడుకలో సందడి చేశారు.

Actress Anjali Filmfare Awards 20262
2/17

అయితే, ఉత్తమ సహాయ నటి అవార్డు గెలుచుకున్న అంజలికి ఆ కార్యక్రమంలో ఇబ్బందికరమైన అనుభవం ఎదురైందని తెలుస్తోంది.

Actress Anjali Filmfare Awards 20263
3/17

గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి చిత్రంలో నటించిన అంజలి ఉత్తమ సహాయ నటిగా ఎంపికైంది. అవార్డ్‌ అందుకునేందుకు కొచ్చి విమానాశ్రయంలో ఆమె దిగారు. అయితే, ఆమెను రిసీవ్‌ చేసుకునేందుకు ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ యూనిట్‌ నుంచి ఎయిర్‌పోర్టుకు ఎవరూ రాలేదట.

Actress Anjali Filmfare Awards 20264
4/17

Actress Anjali Filmfare Awards 20265
5/17

Actress Anjali Filmfare Awards 20266
6/17

Actress Anjali Filmfare Awards 20267
7/17

Actress Anjali Filmfare Awards 20268
8/17

Actress Anjali Filmfare Awards 20269
9/17

Actress Anjali Filmfare Awards 202610
10/17

Actress Anjali Filmfare Awards 202611
11/17

Actress Anjali Filmfare Awards 202612
12/17

Actress Anjali Filmfare Awards 202613
13/17

Actress Anjali Filmfare Awards 202614
14/17

Actress Anjali Filmfare Awards 202615
15/17

Actress Anjali Filmfare Awards 202616
16/17

Actress Anjali Filmfare Awards 202617
17/17

