 బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్‌లో మెరిసిపోతున్న శిరీష్-నయనిక (ఫొటోలు)
బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్‌లో మెరిసిపోతున్న శిరీష్-నయనిక (ఫొటోలు)

Feb 25 2026 1:38 PM | Updated on Feb 25 2026 2:13 PM

Allu Sirish And Nayanika Looks IN Black Dress Photos1
1/10

త్వరలో పెళ్లి చేసుకునే తన తమ్ముడు శిరీష్‌కి అల్లు అర్జున్ రీసెంట్‌గా గ్రాండ్ పార్టీ ఇచ్చాడు. ఇందులో శిరీష్, ఇతడికి కాబోయే భార్య నయనిక బ్లాక్ డ్రస్సుల్లో మెరిసిపోయారు.

Allu Sirish And Nayanika Looks IN Black Dress Photos2
2/10

Allu Sirish And Nayanika Looks IN Black Dress Photos3
3/10

Allu Sirish And Nayanika Looks IN Black Dress Photos4
4/10

Allu Sirish And Nayanika Looks IN Black Dress Photos5
5/10

Allu Sirish And Nayanika Looks IN Black Dress Photos6
6/10

Allu Sirish And Nayanika Looks IN Black Dress Photos7
7/10

Allu Sirish And Nayanika Looks IN Black Dress Photos8
8/10

Allu Sirish And Nayanika Looks IN Black Dress Photos9
9/10

Allu Sirish And Nayanika Looks IN Black Dress Photos10
10/10

# Tag
Allu Sirish Nayanika looks black dress Photos
