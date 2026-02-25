 శ్రీదేవి 'బ్యాండ్ మేళం' టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు) | Band Melam Teaser Launch Event Photos | Sakshi
శ్రీదేవి 'బ్యాండ్ మేళం' టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Feb 25 2026 10:25 AM | Updated on Feb 25 2026 10:58 AM

Band Melam Teaser Launch Event Photos1
1/12

'కోర్ట్' ఫేమ్ శ్రీదేవి-రోషన్ జంటగా నటించిన మరో సినిమా 'బ్యాండ్ మేళం'. తాజాగా హైదరాబాద్ లో‌టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ జరగ్గా.. టీమ్ అంతా సందడి చేశారు.

Band Melam Teaser Launch Event Photos2
2/12

Band Melam Teaser Launch Event Photos3
3/12

Band Melam Teaser Launch Event Photos4
4/12

Band Melam Teaser Launch Event Photos5
5/12

Band Melam Teaser Launch Event Photos6
6/12

Band Melam Teaser Launch Event Photos7
7/12

Band Melam Teaser Launch Event Photos8
8/12

Band Melam Teaser Launch Event Photos9
9/12

Band Melam Teaser Launch Event Photos10
10/12

Band Melam Teaser Launch Event Photos11
11/12

Band Melam Teaser Launch Event Photos12
12/12

# Tag
Band Melam Movie Teaser Launch Event Web Cinema Photos
View all
View all
