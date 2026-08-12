 ఓటీటీకి రష్మిక మందన్నా లేటేస్ట్ మూవీ.. అఫీషియల్ ప్రకటన | Rashmika Mandanna Cocktail 2 Movie ott Date Officially announced | Sakshi
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Cocktail 2 Movie: ఓటీటీకి రష్మిక మందన్నా బాలీవుడ్ మూవీ.. అఫీషియల్ ప్రకటన

Aug 12 2026 10:25 PM | Updated on Aug 12 2026 10:25 PM

Rashmika Mandanna Cocktail 2 Movie ott Date Officially announced

రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్‌గా నటించిన లేటేస్ట్ బాలీవుడ్ మూవీ కాక్‌టెయిల్-2. ఈ చిత్రంలో షాహిద్ కపూర్ హీరోగా నటించారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ కృతి సనన్ మరో హీరోయిన్‌గా మెప్పించింది. ఈ సినిమాకు హోమీ అదజానియా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ జూన్‌ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో  రిలీజైంది.

అయితే బాక్సాఫీస్ వద్ద అంతగా అభిమానులను మెప్పించలేకపోయింది. తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిపై అఫీషియల్‌గా ప్రకటన వచ్చేసింది.  ఈ మూవీని ఇద్దరమ్మాయిలతో ఓ అబ్బాయి రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కించారు. గతంలో దీపికా పడుకోన్, డయానా పెంటీ, సైఫ్ అలీ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలలో నటించిన 'కాక్‌టెయిల్' (2012) చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా ఈ మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. 
 

 

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