 రవితేజ ఇరుముడి.. ట్రైలర్ వచ్చేసింది | Raviteja Latest Irumudi Trailer out now | Sakshi
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రవితేజ ఇరుముడి.. ట్రైలర్ వచ్చేసింది

Aug 12 2026 6:20 PM | Updated on Aug 12 2026 6:42 PM

Raviteja Latest Irumudi Trailer out now

రవితేజ హీరోగా చేస్తున్న లేటెస్ట్ సినిమా 'ఇరుముడి'. ఈ సినిమాకు శివ నిర్వాణ  దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో రవితేజ భార్యగా హీరోయిన్ ప్రియాభవానీ శంకర్ నటించింది.  తండ్రికూతురు అనుబంధం కూడా ఈ మూవీలో ప్రధానంగా ఉండనుందని ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ద్వారా తెలుస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల చేశారు మేకర్స్. 

ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ పతాకంపై నవీన్‌ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో రవితేజ కుమార్తెగా బేబీ నక్షత్ర నటించింది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ మూవీ ఆగస్టు 21న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో సాయి కుమార్ కీలక పాత్రలో కనిపించనుండగా.. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతమందించారు. 

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