 ప్రజలు మత్తులో ఉంటే పాలన చిత్తుగా ఉన్నా అడిగేవాడు ఉండడు సార్‌! సంపద సృష్టి ఐడియా అదుర్స్‌ సార్‌!! | Sakshi Cartoon 29-06-2026 | Sakshi
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ప్రజలు మత్తులో ఉంటే పాలన చిత్తుగా ఉన్నా అడిగేవాడు ఉండడు సార్‌! సంపద సృష్టి ఐడియా అదుర్స్‌ సార్‌!!

Jun 29 2026 5:14 AM | Updated on Jun 29 2026 5:14 AM

Sakshi Cartoon 29-06-2026

ప్రజలు మత్తులో ఉంటే పాలన చిత్తుగా ఉన్నా అడిగేవాడు ఉండడు సార్‌! సంపద సృష్టి ఐడియా అదుర్స్‌ సార్‌!!

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