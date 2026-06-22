 ఖతార్‌లో భారీ పేలుడు: 54 మందికి గాయాలు, 18 మంది గల్లంతు | Qatar Ras Laffan gas hub Explosion | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఖతార్‌లో భారీ పేలుడు: 54 మందికి గాయాలు, 18 మంది గల్లంతు

Jun 22 2026 8:05 AM | Updated on Jun 22 2026 8:10 AM

Qatar Ras Laffan gas hub Explosion

రస్ లాఫాన్: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ద్రవీకృత సహజ వాయువు (ఎల్‌ఎన్‌జీ) ఎగుమతి కేంద్రాలలో ఒకటైన ఖతార్‌లోని రస్ లాఫాన్ ఇండస్ట్రియల్ సిటీలో ఆదివారం (జూన్ 21) అర్ధరాత్రి ఒక్కసారిగా భారీ పేలుడు సంభవించింది. ప్లాంట్‌లో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపం కారణంగా జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో భారీగా మంటలు ఎగసిపడటంతో  54 మంది కార్మికులు గాయపడ్డారు. మరో 18 మంది కార్మికులు గల్లంతైనట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా ధృవీకరించారు. ఈ పేలుడు ధాటికి దట్టమైన పొగ, నిప్పురవ్వలు ఆకాశాన్ని కమ్మేయగా.. సుదూరంలో ఉన్న రాజధాని దోహావాసులకు సైతం ఈ శబ్దం వినిపించడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

బర్జన్ గ్యాస్ ప్లాంట్‌లో అసలేం జరిగింది?
రస్ లాఫాన్ ప్లాంట్ పరిధిలోని బర్జన్ లోకల్ గ్యాస్ సప్లై ఫెసిలిటీలో మూసివేసిన కార్యకలాపాలను కార్మికులు తిరిగి పునఃప్రారంభిస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని 'ఖతార్ ఎనర్జీ' సంస్థ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఫ్యాక్టరీ లోపల సంభవించిన సాంకేతిక లోపమే ఈ భారీ పేలుడుకు, ఆ తర్వాత వ్యాపించిన అగ్నిప్రమాదానికి దారితీసింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సివిల్ డిఫెన్స్ విభాగానికి చెందిన అత్యవసర రెస్క్యూ టీమ్‌లు రంగంలోకి దిగి మంటలను అదుపు చేసేందుకు ముమ్మర చర్యలు చేపట్టాయి.

భద్రతపై ఆందోళనలు.. అధికారుల వివరణ
ఈ ప్రమాదంపై ఖతార్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ  స్పందించింది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు ఎటువంటి ముప్పు లేదని, పబ్లిక్ భద్రతకు భంగం కలిగించేలా ప్రమాదకరమైన గ్యాస్ లీకేజీలేవీ జరగలేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అయితే, గతంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరిగిన అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల సమయంలో ఇరాన్ దాడుల వల్ల రస్ లాఫాన్ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. కానీ, ప్రస్తుత ప్రమాదానికి ఎలాంటి బాహ్య దాడులు కారణం కాదని, ఇది పూర్తిగా అంతర్గత సాంకేతిక లోపం వల్లే జరిగిందని అధికారులు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేల్చారు.

గ్లోబల్ ఎనర్జీ మార్కెట్‌పై ప్రభావం ఎంత?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే ఎల్‌ఎన్‌జీ  మార్కెట్‌లో ఖతార్ అత్యంత కీలకమైన భాగస్వామి. రస్ లాఫాన్ ప్లాంట్‌లో జరిగే చిన్నపాటి అంతరాయమైనా అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లను, గ్యాస్ ధరలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ప్రస్తుతానికి అత్యవసర సిబ్బంది సంఘటనా స్థలంలోనే ఉండి భద్రతా చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఈ సాంకేతిక లోపానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను తెలుసుకునేందుకు, ప్లాంట్‌కు జరిగిన ఆస్తి నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తును ప్రారంభించారు.

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ : గ్రాండ్ గా ఆరంభమైన TG 20 లీగ్‌...తమన్ స్పెషల్ షో అదుర్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

డిఫరెంట్ పోజుల్లో ‍శ్రుతి హాసన్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫాదర్స్ డే స్పెషల్.. టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

మేనిఛాయతో మెరిసిపోతున్న కృతిశెట్టి (ఫొటోలు)
photo 5

ట్రెండింగ్‌లో సమంత.. ‘బంగారం’ లాంటి కబురు (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Leader Sandeep About AP Police 1
Video_icon

పోలీసులు నన్ను తీవ్రంగా వేధిస్తున్నారు
YSRCP RK Roja Sensational Comments On Pawan Kalyan 2
Video_icon

న్యాయం చేయలేనప్పుడు నీకెందుకు ఆ పార్టీ..? మూసేసుకో..
Anil Ravipudi Venkatesh And Nandamuri Kalyan Ram New Movie 3
Video_icon

రావిపూడి మ్యాజిక్ రిపీట్ అయ్యేనా..!
Karumuri Venkat Reddy About Sai Krishna Missing Case 4
Video_icon

సాయి కృష్ణ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఆధారాలు మాయం..?
Sugali Preeti Mother Serious Over Pawan Kalyan Comments 5
Video_icon

మాట మార్చింది నువ్వు.. డిప్యూటీ సీఎం అవ్వగానే ఇంత మార్పా..? ఆ రోజు ఏం చెప్పారు..
Advertisement
 