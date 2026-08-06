 నా ప్రాణాలు కాపాడింది ఎవరు? నాకు తెలియాలి.. | A 77 year old had a heart attack on a Southwest flight | Sakshi
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నా ప్రాణాలు కాపాడింది ఎవరు? నాకు తెలియాలి..

Aug 6 2026 9:04 PM | Updated on Aug 6 2026 9:14 PM

A 77 year old had a heart attack on a Southwest flight

వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలో సౌత్‌వెస్ట్ ఎయిర్‌లైన్స్ విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న పాట్రిక్ మెక్‌గీ (77) అనే వృద్ధుడికి గుండెపోటు వచ్చింది. ఆ సమయంలో విమానంలో ఉన్న ఇద్దరు నర్సులు వెంటనే సీపీఆర్ చేసి ఆయన ప్రాణాలు కాపాడారు. విమానం ఫీనిక్స్‌లో దిగే వరకు చికిత్స కొనసాగించి, తర్వాత వైద్య సిబ్బందికి అప్పగించారు. 

ఆసుపత్రిలో కోలుకున్న మెక్‌గీ తనను ఇద్దరు నర్సులు లోరా హోల్టన్‌, కైట్లిన్ లౌచ్‌హైమ్‌ కాపాడారని తెలుసుకున్నారు. వారిలో ఒకరు పదవీ విరమణ చేసిన నర్సు కాగా, మరొకరు ప్రస్తుతం సేవల్లో ఉన్న నర్సు అని మెక్‌గీకి తెలిసింది. విమానంలో నుంచి తనను దించే వరకు తనకు అత్యవసర వైద్యం అందించి వారు తనను బతికించారని ఆయన తెలుసుకున‍్నారు.

తన ప్రాణాలు కాపాడిన నర్సులను వెతకడం ప్రారంభించారు. స్థానిక మీడియా సహాయంతో దాదాపు వారం తర్వాత లౌచ్‌హైమ్‌ను గుర్తించి, ఫోన్‌లో మాట్లాడి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే, ఆ నర్సు చివరి నిమిషంలో విమాన టికెట్ మార్చుకోవడంతోనే ఆ విమానంలో ప్రయాణించింది. ఆమె లేకపోతే పరిస్థితి వేరుగా ఉండేదని భావిస్తున్నారు.

"ఆ నర్సులకు నేను చాలా రుణపడి ఉన్నాను," అని ఆయన స్థానిక వార్తా సంస్థ కేపీఎన్‌ఎక్స్‌తో అన్నారు. "నాకు ఒక కుమారుడు, మనవళ్లు, భార్య, సోదరులు ఉన్నారు. ఆ నర్సుల వల్లే నేను ఇప్పటికీ వాళ్లతో ఉన్నాను" అని తెలిపారు.

సౌత్‌వెస్ట్ విమానంలో ఘటన
ఈ ఘటన జులై 29న ఫీనిక్స్ స్కై హార్బర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో దిగుతున్న సౌత్‌వెస్ట్ విమానంలో చోటుచేసుకుంది. మెక్‌గీకి స్పృహ కోల్పోయిన విషయం గుర్తు లేదు. ఇతర ప్రయాణికులు సహాయం చేసిన క్షణాలు కూడా గుర్తు లేవు. పక్కన కూర్చున్న మహిళతో మాట్లాడిన తర్వాత ఒక్కసారిగా అంబులెన్స్‌లో మేల్కొన్న విషయమే గుర్తుంది. తర్వాత పారామెడిక్స్ ఆయనకు గుండెపోటు వచ్చిందని, కార్డియాక్ అరెస్ట్ సంభవించిందని వివరించారు. స్పృహలోకి వచ్చిన తర్వాతే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో మెక్‌గీకి అర్థమైంది.  

నర్సులు సీపీఆర్‌ చికిత్స కొనసాగిస్తూనే మెక్‌గీ పరిస్థితి మెరుగుపడుతోందా అనే సంకేతాల కోసం గమనించారు. ఆయన పొట్ట పైకీ కిందకీ కదులుతుండటం కనిపించిందని, తర్వాత కళ్లను కొద్దిసేపు తెరిచారని లౌచ్‌హైమ్ చెప్పారు. అక్కడున్న వారందరికీ అది భారీ ఉపశమనం కలిగించింది. మెక్‌గీ స్పృహలోకి వస్తున్న సంకేతాలు కనిపించగానే అందరూ ఆనందించారని చెప్పారు.

విమానం ల్యాండ్ అయ్యే వరకు అత్యవసర చికిత్స కొనసాగింది. తర్వాత మెక్‌గీని నేలపై ఉన్న వైద్య సిబ్బందికి అప్పగించారు. తదుపరి చికిత్స, కోలుకోవడం కోసం ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో మేల్కొన్న తర్వాత తనకు సహాయం చేసిన వారు ఎవరో తెలుసుకోవాలని మెక్‌గీ కోరుకున్నారు. కానీ లౌచ్‌హైమ్ పేరు ఆయనకు తెలియదు. ఆమెను సంప్రదించే మార్గం కూడా లేదు.

ఈ ఘటన గురించి ఆయన బహిరంగంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించారు. తనకు సీపీఆర్ చేసిన నర్సులను గుర్తించేందుకు సహాయం కోరారు. స్థానిక వార్తా సంస్థలు ఆయన కథనాన్ని ప్రచురించాయి. చివరకు ఆ సమాచారం ఆయన వెతుకుతున్న మహిళకు చేరింది. విమాన ప్రయాణం జరిగిన దాదాపు వారం తర్వాత మెక్‌గీ, లౌచ్‌హైమ్ కలిశారు.

మొదట ఫోన్‌లో మాట్లాడుకున్నారు. ముఖాముఖి కలవకపోయినా ఆ సంభాషణ ఎంతో భావోద్వేగంగా సాగింది. మెక్‌గీ ఆమెకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తన దేవదూత అని అభివర్ణించారు. తాను సరైన సమయంలో సరైన చోట నేను ఉన్నందుకు సంతోషంగా ఉందని, ఆయన బతికాడని చెప్పారు. 

సహాయం అవసరమైన సమయంలో ఎక్కువగా ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉండదని ఈ అనుభవం తనకు గుర్తుచేసిందని లౌచ్‌హైమ్ చెప్పారు. "సరైన పని చేసే అవకాశం వస్తే దాని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకూడదు. వెంటనే చేయాలి" అని ఆమె అన్నారు.

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