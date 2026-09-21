అరగంటకు పైగా గాల్లో చక్కర్లు కొట్టిన విమానం

సాక్షి, చెన్నై: తమిళనాడులోని మధురైలో అరగంటకు పైగా ఓ విమానం ఆకాశంలో చక్కర్లు కొట్టింది. ల్యాండింగ్ సమయంలో వాతావరణం అనుకూలించక పోవడంతోనే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. వంద మందితో ముంబై నుంచి మధురైకు ఆదివారం మధ్యాహ్నం విమానం బయలు దేరింది. ఇది 3.20 గంటలకు మధురై విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అవ్వాల్సి ఉంది. అయితే ఆ సమయంలో హఠాత్తుగా ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం పడింది.
దీంతో విమానం ల్యాండింగ్కు పైలట్లు సాహసించలేదు. ఫలితంగా ఆ విమానం మధురై నుంచి విరుదునగర్ వైపుగా గాల్లో అరగంటకు పైగా చక్కర్లు కొట్టింది. కాసేపు ఒకే చోట విమానం ఆగినట్టుగా చూసిన ప్రజలు భయపడ్డారు. క్రమంగా గాలి తీవ్రత, వర్షం తగ్గుముఖం పట్టడంతో సాయంత్రం 4 గంటలకు పైలట్లు సురక్షితంగా ఆ విమానాన్ని ల్యాండ్ చేశారు.