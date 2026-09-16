 ఎల్‌నినో ప్రభావం.. తగ్గుతున్న టీ ఉత్పత్తి | El Nino casting a shadow over tea sector in Keralam | Sakshi
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ఎల్‌నినో ప్రభావం.. తగ్గుతున్న టీ ఉత్పత్తి

Sep 16 2026 8:44 PM | Updated on Sep 16 2026 8:48 PM

El Nino casting a shadow over tea sector in Keralam

తిరువనంతపురం: కేరళలో వర్షపాతం తగ్గడంతో టీ పరిశ్రమపై ప్రభావం పడుతోంది. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో తక్కువ వర్షపాతం, కరవును తలపించే పరిస్థితులు కొనసాగితే టీ దిగుబడులు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని తోటల నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. రాష్ట్ర టీ రంగంలో ఉత్పత్తి ఇప్పటికే క్షీణించింది.

దక్షిణ భారత యునైటెడ్ ప్లాంటర్స్‌ అసోసియేషన్‌ (యూపీఏఎస్‌ఐ) టీ పరిశోధన ఫౌండేషన్‌ సేకరించిన గణాంకాల ప్రకారం.. 2026 జనవరి నుంచి ఆగస్టు వరకు కేరళలో టీ ఉత్పత్తి 2 శాతం తగ్గింది. 2025 ఇదే కాలంలో 3.1274 కోట్ల కిలోల టీ ఉత్పత్తి కాగా.. ఈ ఏడాది 3.0624 కోట్ల కిలోలకు పడిపోయింది.

వర్షాభావ పరిస్థితులతో అత్యధికంగా ప్రభావితమైన జిల్లాగా వయనాడ్‌ నిలిచింది. సెప్టెంబర్‌ మధ్య వరకు ఆ జిల్లాలో సాధారణం కంటే 53 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. జనవరి-ఆగస్టు మధ్య టీ ఉత్పత్తి 8.11 శాతం తగ్గింది. హెక్టారుకు సగటు దిగుబడి 2025లో 1,233 కిలోలు ఉండగా.. 2026లో 1,133 కిలోలకు తగ్గింది. అంటే హెక్టారుకు 100 కిలోల మేర తగ్గుదల నమోదైంది.

ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఇంతే.. 
మున్నార్‌లో మాత్రం హెక్టారుకు సగటు దిగుబడి స్వల్పంగా పెరిగింది. 2025లో 1,558 కిలోలు ఉండగా.. ఈ ఏడాది 1,578 కిలోలకు చేరింది. పీరుమేడ్‌ కొండల్లో దిగుబడి 1,091 కిలోల నుంచి 1,069 కిలోలకు తగ్గింది. సెంట్రల్‌ ట్రావన్‌కోర్‌లో సగటు ఉత్పత్తి 3.8 శాతం తగ్గి, హెక్టారుకు 1,008 కిలోల నుంచి 970 కిలోలకు పడిపోయింది.

వాగమన్‌లోని పెన్‌హర్స్ట్‌ ఎస్టేట్‌ మాత్రం ఈ ధోరణికి భిన్నంగా 4.4 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఎస్టేట్‌ మేనేజర్‌ జోషిబా జోసెఫ్‌ ప్రకారం.. హెక్టారుకు ఉత్పాదకత 2025లో 2,149 కిలోల నుంచి 2026లో 2,243 కిలోలకు పెరిగింది. అంటే 94 కిలోల పెరుగుదల నమోదైంది.

టీ రంగంపై ఆధారపడే వేలాది మంది ప్రజల ఆదాయంపై వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని పరిశ్రమ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. “వేలాది మంది ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా టీ రంగం ద్వారా వచ్చే ఆదాయంపై ఆధారపడి ఉన్నారు. వాతావరణ ప్రతికూల పరిస్థితుల కారణంగా ఉత్పత్తి మరింత తగ్గితే, ఎస్టేట్‌ల నిర్వహణపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది” అని స్థానిక పరిశ్రమ వర్గానికి చెందిన ఒక ప్రతినిధి తెలిపారు.

ఇదే సమయంలో తమిళనాడులోని నీలగిరి ప్రాంతంలోనూ కరవు పరిస్థితుల కారణంగా దిగుబడి 11.8 శాతం తగ్గినట్లు యూపీఏఎస్‌ఐ నివేదిక పేర్కొంది. అక్కడ హెక్టారుకు సగటు ఉత్పత్తి 2023లో 2,315 కిలోలు ఉండగా.. 2025లో 2,042 కిలోలకు తగ్గింది. కేరళలో తక్కువ వర్షపాతం కొనసాగుతుందా, టీ దిగుబడులపై దాని ప్రభావం మరింత పెరుగుతుందా అనేది రానున్న కాలంలో కీలకంగా మారనుంది.

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