 వంట గదిలో కుప్పకూలి భారతీయ వైద్యురాలు మృతి | Kerala dentist dies after collapsing in kitchen at Sharjah home | Sakshi
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వంట గదిలో కుప్పకూలి భారతీయ వైద్యురాలు మృతి

Sep 16 2026 5:55 PM | Updated on Sep 16 2026 6:08 PM

Kerala dentist dies after collapsing in kitchen at Sharjah home

షార్జాలో ఇంట్లో వంటగదిలో అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలి కేరళకు చెందిన దంత వైద్యురాలు డాక్టర్ అఫీనా రహీమ్ (32) మృతి చెందారు. ఇద్దరు చిన్నారుల తల్లైన ఆమె తన భర్త యాసర్ టీ, పిల్లలతో కలిసి అల్ ఖాసిమియా ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు.

అఫీనా గతంలో దంత వైద్యురాలిగా పనిచేసినా, పిల్లల సంరక్షణ కోసం కొంతకాలంగా వృత్తికి దూరంగా ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యుడు తెలిపారు. ఆమె భర్త ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు. ఘటన జరిగిన సమయంలో ఆయన విధుల్లో ఉన్నారు.

అఫీనా తన కుమారుడిని పాఠశాలకు పంపిన తర్వాత తిరిగి నిద్రకు వెళ్లినట్లు ఆమె బావ హకీమ్ తెలిపారు. సోమవారం ఉదయం సుమారు 9 గంటలకు అఫీనాతో తాను మాట్లాడినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఆ తర్వాత అఫీనా పిల్లల్లో ఒకరు ఏడుస్తున్న శబ్దం విని ఆమె వదిన రమ్షీనా నిద్రలేచారు. వంటగదిలో అఫీనా కుప్పకూలి ఉండటాన్ని గుర్తించి వెంటనే ఆమెకు సీపీఆర్‌ చేశారు. అనంతరం అంబులెన్స్‌కు సమాచారం అందించారు.

అఫీనాను సమీపంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ వైద్యులు ఆమెను రక్షించలేకపోయారు. ఆమె మృతికి కచ్చితమైన కారణం ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

అఫీనా ఆరోగ్యంగా ఉండేవారని, ఆమెకు ఎలాంటి తెలిసిన అంతర్గత అనారోగ్య సమస్యలు లేవని భర్త తెలిపారు. ఆమె మృతిపై అధికారిక ధ్రువీకరణ పత్రం, ఇతర ప్రక్రియలు పూర్తయ్యే వరకు కుటుంబ సభ్యులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అనంతరం ఆమె భౌతికకాయాన్ని కేరళలోని స్వస్థలానికి తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.

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