 'ప్రేమమ్' హీరోయిన్ గోల్టెన్ బ్యూటీ (ఫొటోలు) | 'Premam' Actress Golden Beauty (Photos) | Sakshi
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'ప్రేమమ్' హీరోయిన్ గోల్టెన్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)

Jun 28 2026 4:08 PM | Updated on Jun 28 2026 4:16 PM

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'ప్రేమమ్' తెలుగు, మలయాళ వెర్షన్ సినిమాల్లో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ మడోన్నా సెబాస్టియన్.. బంగారు వర్ణపు చీరలో ధగధగా మెరిసిపోయింది.

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'ప్రేమమ్' హీరోయిన్ గోల్టెన్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)
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