 ఒకప్పటి హీరోయిన్ మధుబాల.. ఖుష్బూ కూతురి పెళ్లిలో ఇలా (ఫొటోలు) | Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos | Sakshi
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ఒకప్పటి హీరోయిన్ మధుబాల.. ఖుష్బూ కూతురి పెళ్లిలో ఇలా (ఫొటోలు)

Jun 28 2026 1:07 PM | Updated on Jun 28 2026 1:13 PM

Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos1
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'రోజా' ఫేమ్ మధుబాల.. ఈ మధ్యే గోవాలో జరిగిన ఖుష్బూ కుమార్తె పెళ్లి వేడుకకు హాజరైంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos2
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos3
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos4
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos11
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos12
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos13
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos14
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos15
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos16
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos17
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos18
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos19
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos20
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Khushbu Sundar Shares Beautiful Pictures From Her Daughter Wedding: Photos21
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# Tag
Khushbu sundar shares beautiful pictures daughter Wedding Photos
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