 అమరావతిని అంతర్జాతీయపటంలో చూపిస్తా, క్వాంటం టెక్నాలజీని తెస్తా అని.. వైద్య పరీక్షలకు హైదరాబాద్‌ వెళ్లడమేంటి సార్‌!! | Sakshi Cartoon 28-06-2026 | Sakshi
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అమరావతిని అంతర్జాతీయపటంలో చూపిస్తా, క్వాంటం టెక్నాలజీని తెస్తా అని.. వైద్య పరీక్షలకు హైదరాబాద్‌ వెళ్లడమేంటి సార్‌!!

Jun 28 2026 4:56 AM | Updated on Jun 28 2026 4:56 AM

Sakshi Cartoon 28-06-2026

అమరావతిని అంతర్జాతీయపటంలో చూపిస్తా, క్వాంటం టెక్నాలజీని తెస్తా అని.. వైద్య  పరీక్షలకు హైదరాబాద్‌ వెళ్లడమేంటి సార్‌!!

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