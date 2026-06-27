తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైన శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం (ఫొటోలు)

1/15
తిరుమల: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శుక్రవారం జ్యేష్టాభిషేకం శాస్తోక్తంగా ప్రారంభమైంది. ఏటా మూడురోజుల పాటు తిరుమల శ్రీవారికి జ్యేష్టాభిషేకం నిర్వహిస్తారు.
2/15
ఈ సందర్భంగా శాంతిహోమం చేశారు. శతకలశ ప్రతిష్ఠ ఆవాహన, నవకలశ ప్రతిష్ఠ ఆవాహన, కంకణ ప్రతిష్ఠ అనంతరం స్వామి, అమ్మవార్లకు అర్ఘ్యం, పాద్యం, ఆచమనీయం చేసి కంకణధారణ చేశారు.
3/15
ఆ తరువాత శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్పస్వామి వారికి వేడుకగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు.
4/15
అనంతరం సాయంత్రం సహస్రదీపాలంకార సేవ అనంతరం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్పస్వామి ఉత్సవమూర్తులు మాడ వీధుల్లో విహరించారు.
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15