 తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైన శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం (ఫొటోలు) | Devotional : Tirumala Srivari Jyeshtabhishekam Photos | Sakshi
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తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైన శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం (ఫొటోలు)

Jun 27 2026 8:29 AM | Updated on Jun 27 2026 8:44 AM

Devotional : Tirumala Srivari Jyeshtabhishekam Photos1
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తిరుమల: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శుక్రవారం జ్యేష్టాభిషేకం శాస్తోక్తంగా ప్రారంభమైంది. ఏటా మూడురోజుల పాటు తిరుమల శ్రీవారికి జ్యేష్టాభిషేకం నిర్వహిస్తారు.

Devotional : Tirumala Srivari Jyeshtabhishekam Photos2
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ఈ సందర్భంగా శాంతిహోమం చేశారు. శతకలశ ప్రతిష్ఠ ఆవాహన, నవకలశ ప్రతిష్ఠ ఆవాహన, కంకణ ప్రతిష్ఠ అనంతరం స్వామి, అమ్మవార్లకు అర్ఘ్యం, పాద్యం, ఆచమనీయం చేసి కంకణధారణ చేశారు.

Devotional : Tirumala Srivari Jyeshtabhishekam Photos3
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ఆ తరువాత శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్పస్వామి వారికి వేడుకగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు.

Devotional : Tirumala Srivari Jyeshtabhishekam Photos4
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అనంతరం సాయంత్రం సహస్రదీపాలంకార సేవ అనంతరం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్పస్వామి ఉత్సవమూర్తులు మాడ వీధుల్లో విహరించారు.

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# Tag
tirumala Andhra Pradesh devotional photo gallery
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తిరుమలలో శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమైన శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం (ఫొటోలు)
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