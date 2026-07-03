 హైదరాబాద్‌లో కోలీవుడ్ బ్యూటీ శృతిహాసన్ సందడి (ఫొటోలు) | Shopping Mall Grand Opening By Actress Shruti Haasan At Nallagandla Photos | Sakshi
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హైదరాబాద్‌లో కోలీవుడ్ బ్యూటీ శృతిహాసన్ సందడి (ఫొటోలు)

Jul 3 2026 8:28 PM | Updated on Jul 3 2026 8:28 PM

Shopping Mall Grand Opening By Actress Shruti Haasan At Nallagandla Photos1
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కోలీవుడ్ బ్యూటీ శృతిహాసన్ హైదరాబాద్‌లో సందడి చేసింది.

Shopping Mall Grand Opening By Actress Shruti Haasan At Nallagandla Photos2
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నల్లగండ్లలోని ఓ షాపింగ్ మాల్‌ ప్రారంభోత్సవానికి ఆమె హాజరైంది.

Shopping Mall Grand Opening By Actress Shruti Haasan At Nallagandla Photos3
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తన అభిమాన నటిని చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఎగబడ్డారు.

Shopping Mall Grand Opening By Actress Shruti Haasan At Nallagandla Photos4
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ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Shopping Mall Grand Opening By Actress Shruti Haasan At Nallagandla Photos5
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Shopping Mall Grand Opening By Actress Shruti Haasan At Nallagandla Photos6
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Shopping Mall Grand Opening By Actress Shruti Haasan At Nallagandla Photos7
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# Tag
Shopping mall grand opening Actress Shruti Haasan nallagandla Photos
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