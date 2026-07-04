అప్పులకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్నని కాదయ్యా..! అభివృద్ధికి అన్నారు!!
టైటిల్ : నాగబంధం:ది సీక్రెట్ ట్రెజర్
అలాగే ‘సర్’!
అనంతపురం జిల్లా: ‘శింగనమల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా బండారు శ్రా
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ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
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Jul 4 2026 10:54 AM | Updated on Jul 4 2026 10:54 AM
ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లో విషాదం