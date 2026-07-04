 ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లో విషాదం | Tragedy At Khameneis Funeral In Tehran | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Tehran: ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లో విషాదం

Jul 4 2026 10:54 AM | Updated on Jul 4 2026 10:54 AM

ఖమేనీ అంత్యక్రియల్లో విషాదం

# Tag
tragic incident Ayatollah Ali Khamenei Funeral tehran Sakshi News
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 