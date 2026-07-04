 హర హర మహాదేవ అంటూ అమర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం (ఫొటోలు) | Amarnath Yatra Begin HD Photos | Sakshi
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అమ‌ర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం.. భారీగా క్యూ కడుతున్న జనం (ఫొటోలు)

Jul 4 2026 8:56 AM | Updated on Jul 4 2026 8:56 AM

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శ్రీనగర్‌: బమ్‌బమ్‌ భోలె, హరహర మహాదేవ నినాదాలు శుక్రవారం ఉదయం జమ్మూకశ్మీర్‌లోని హిమాలయ సానువుల్లో ప్రతిధ్వనించాయి. హిమాలయాల్లో కొలువైన సహజసిద్ధ మంచు స్పటిక శివలింగాన్ని దర్శించుకునే అమర్‌నాథ్‌ యాత్ర (Amarnath Yatra 2026) మొదలైంది.

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అత్యంత కఠినమైన 3,880 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న శివలింగాన్ని మొదటి రోజు 12,100 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు.

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ఆగస్ట్‌ 28వ తేదీ వరకు, 57 రోజులపాటు కొనసాగే ఈ యాత్ర కోసం అధికార యంత్రాంగం కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను చేసింది. భక్తులకు అన్ని రకాల వసతులను కల్పించింది.

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శుక్రవారం ఉదయాన్నే ఓ వైపు భారీ వర్షం కురుస్తుండగానే 48 కిలోమీటర్ల సంప్రదాయ హహల్గాంలోని నున్వాన్‌ మార్గంతోపాటు, 14 కిలోమీటర్ల సోనామార్గ్‌ ప్రాంతంలోని బాల్టాల్‌ మార్గాల్లో భక్తులు ముందుకు కదిలారు.

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తీర్థయాత్రికులను వారి కేటాయించిన తేదీల్లోనే తీసుకెళ్తామని, అప్పటి వరకు ఓపికతో ఎదురు చూడాలని అధికారులు కోరారు.

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# Tag
Amarnath Yatra Pahalgam Jammu and Kashmir photo gallery viral photos
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