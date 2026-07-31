 చిన్న పిల్లలా వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Actress Anaswara Rajan Enjoys the Rain Like a Little Child: Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చిన్న పిల్లలా వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Jul 31 2026 2:50 PM | Updated on Jul 31 2026 3:00 PM

Actress Anaswara Rajan Enjoys the Rain Like a Little Child: Photos1
1/9

'ఛాంపియన్' సినిమాతో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మలయాళ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్.. వర్షాకాలాన్ని చిన్నపిల్లలా ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Actress Anaswara Rajan Enjoys the Rain Like a Little Child: Photos2
2/9

Actress Anaswara Rajan Enjoys the Rain Like a Little Child: Photos3
3/9

Actress Anaswara Rajan Enjoys the Rain Like a Little Child: Photos4
4/9

Actress Anaswara Rajan Enjoys the Rain Like a Little Child: Photos5
5/9

Actress Anaswara Rajan Enjoys the Rain Like a Little Child: Photos6
6/9

Actress Anaswara Rajan Enjoys the Rain Like a Little Child: Photos7
7/9

Actress Anaswara Rajan Enjoys the Rain Like a Little Child: Photos8
8/9

Actress Anaswara Rajan Enjoys the Rain Like a Little Child: Photos9
9/9

# Tag
Anaswara Rajan Malayalam Tollywood champion Tollywood Actress Instagram Tollywood Beauty viral
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చిన్న పిల్లలా వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

వింటేజ్ కెమెరాతో వింటేజ్ స్టైల్లో మానస (ఫొటోలు)
photo 3

తొలి తిరుపతి 9000 వేలు సంవత్సరాల అతి పురాతన దేవాలయం (ఫొటోలు)
photo 4

అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కీర్తి సురేష్ ఎల్లో శారీ లుక్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : హైటెక్స్‌లో ఆకట్టుకున్న ఎగ్జిబిషన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Demands Probe into AP DSC Scam 1
Video_icon

సాక్ష్యాలున్నా లోకేష్ ను విచారించరా? DSC స్కామ్ పై YSRCP ఫైర్
KTR Faces Fresh Questions in ACB Probe 2
Video_icon

కేటీఆర్ విచారణలో కొత్త మలుపు.. ₹55 కోట్ల చెల్లింపులపై ఏసీబీ ప్రశ్నలు..!
Bhuvaneswari Speech Goes Viral 3
Video_icon

Garam Garam : భువనేశ్వరి స్పీచ్ వైరల్ ..ఇరకాటంలో బాబు
YS Jagan And YS Bharathi Pay Respects to YS Anand Reddy in Pulivendula 4
Video_icon

YS ఆనంద్ రెడ్డికి YS జగన్, YS భారతి కన్నీటి నివాళి
Srinivasa Mangapuram Movie Review 5
Video_icon

శ్రీనివాస మంగాపురం హిట్టా? పట్టా?
Advertisement