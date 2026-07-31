 బోల్డ్ లుక్స్‌లో బిగ్ బాస్ ప్రియాంక (ఫొటోలు) | Priyanka Jain Beach Photos: Bigg Boss Fame Stuns in Bold Looks | Sakshi
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బోల్డ్ లుక్స్‌లో బిగ్ బాస్ ప్రియాంక (ఫొటోలు)

Jul 31 2026 5:43 PM | Updated on Jul 31 2026 5:53 PM

TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos1
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సీరియల్ నటి, బిగ్‌బాస్ తెలుగు ఫేమ్ ప్రియాంక జైన్.. బోల్డ్ లుక్స్‌తో ఆకట్టుకుంటోంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos2
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TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos3
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TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos4
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TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos5
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TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos6
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TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos7
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TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos8
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TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos9
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TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos10
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TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos11
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TV Actors Priyanka Jain And Shiva Kumar enjoying vacation in Beach Photos12
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# Tag
Priyanka Jain shiva kumar Enjoying vacation beach Photos
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