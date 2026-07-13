 ఎల్లో శారీలో కోలీవుడ్ బ్యూటీ దివ్య భారతి గ్లామర్.. ఫోటోలు | Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree | Sakshi
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ఎల్లో శారీలో కోలీవుడ్ బ్యూటీ దివ్య భారతి గ్లామర్.. ఫోటోలు

Jul 13 2026 9:01 PM | Updated on Jul 13 2026 9:02 PM

Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree1
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కోలీవుడ్ బ్యూటీ దివ్య భారతి ఇటీవలే లింగం వెబ్ సిరీస్‌లో నటించింది. తాజాగా తాను ఎల్లో శారీలో ఉన్న ఫోటోలను ఇన్‌స్టాలో షేర్ చేసింది. ఈ ఫోటోల్లో ఫుల్ గ్లామరస్‌గా కనిపించింది.

Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree2
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree3
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree4
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree5
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree6
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree7
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree8
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree9
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree10
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree11
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree12
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree13
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Kollywood Beauty Divya Bharathi Glamorous Looks in a Yellow Saree14
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