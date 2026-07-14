 సైలెంట్ గా బాయ్ ఫ్రెండ్‌తో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న నటి బ్రిగిడా సాగా (ఫొటోలు) | Actress Brigida Saga Engaged With Actor Anand Ram Viral Photos | Sakshi
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సైలెంట్ గా బాయ్ ఫ్రెండ్‌తో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న నటి బ్రిగిడా సాగా (ఫొటోలు)

Jul 14 2026 6:37 AM | Updated on Jul 14 2026 6:51 AM

Actress Brigida Saga Engaged With Actor Anand Ram Viral Photos1
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సైలెంట్ గా బాయ్ ఫ్రెండ్‌తో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న నటి బ్రిగిడా సాగా.(Brigida Saga)

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తమిళ టీవీ సీరియల్ 'ఆహా కల్యాణం'లో పవి టీచర్‌గా తెగ వైరలైన బ్రిగిడా సాగా.. ఇటీవలే తన ప్రేమ సంగతి బయటపెట్టింది.

Actress Brigida Saga Engaged With Actor Anand Ram Viral Photos3
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నటుడు ఆనంద్ రామ్‌తో రిలేషన్‌లో ఉన్న సంగతి సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. తాజాగా ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకుని అభిమానులకు మరో సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఈ పిక్స్‌ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Actress Brigida Saga Engaged With Actor Anand Ram Viral Photos4
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2019లో తమిళం వచ్చిన 'అయోగ్య'తో సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

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తెలుగులోనూ సింధూరం, పెదకాపు మూవీస్ చేసింది. ఇకపోతే ఈమె తెలుగు దర్శకుడు శ్రీకాంత్ అడ్డాలతో డేటింగ్ చేస్తుందనే రూమర్స్ కొన్నాళ్ల క్రితం వచ్చాయి.

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