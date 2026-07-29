2029 నాటికి ‘జెన్‌ జీ’ ఓటే శాసనం!

2029 నాటికి భారతదేశ రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని పూర్తిగా మార్చేందుకు ఒక సరికొత్త యువశక్తి సిద్ధమవుతోంది. టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకున్న ‘జెన్ జెడ్’ లేదా ‘జెన్ జీ’ అని పిలిచే ప్రస్తుత యువతరం దేశంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఓటర్ల సమూహంగా అవతరించనున్నదని తాజా నిరుద్యోగ, విద్యాపరమైన నిరసనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
రాజకీయాల్లో ఆధిపత్యం
భారతదేశ రాజకీయ భవిష్యత్తును మలుపు తిప్పే శక్తిగా ‘జెన్ జెడ్’ ఎదుగుతోంది. నీట్ వంటి కీలకమైన పరీక్షల పేపర్ లీక్లకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు చేపట్టిన నిరసనలు, ప్రభుత్వాలు ఇకపై యువత గొంతును విస్మరించలేవనే కఠిన సత్యాన్ని నిరూపించాయి. పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం కోసం ఈ తరం నిలబడుతున్న తీరు దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ నాయకుల్లో వణుకు పుట్టిస్తోంది.
38 కోట్ల మందితో భారీ ఓటర్ల బలగం
వచ్చే 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల నాటికి, 18 నుండి 32 సంవత్సరాల వయస్సు గల జెన్ జెడ్ జనాభా దాదాపు 38 కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. ఇందులో దాదాపు 19 కోట్ల మంది పురుషులు, 18 కోట్ల మంది మహిళలు ఉంటారు. ఇంత భారీ సంఖ్యలో ఉన్న ఈ తరం, మిలీనియల్స్ తరాన్ని వెనక్కి నెట్టి దేశంలోనే అతిపెద్ద వయోజన ఓటర్ల సమూహంగా రికార్డు సృష్టించనుంది.
డిజిటల్ కనెక్టివిటీతో పెరిగిన శక్తి
కేవలం జనాభా సంఖ్య మాత్రమే కాకుండా ఈ తరానికి ఉన్న డిజిటల్ కనెక్టివిటీనే వారి ప్రధాన బలం. సోషల్ మీడియా వేదికగా కేవలం క్షణాల వ్యవధిలో వేలాది మందిని ఏకం చేయగల సామర్థ్యం ‘జెన్ జెడ్’ సొంతం. ఏ చిన్న సమస్య ఎదురైనా దానిపై జాతీయ స్థాయిలో చర్చ జరిగేలా చేయడంలో, ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తేవడంలో ఈ యువత ముందుంటోంది.
మారుతున్న జనాభా లెక్కలు
మరోవైపు భారతదేశ జనాభా క్రమంగా వృద్ధాప్యం వైపు అడుగులు వేస్తోంది. దేశంలో చిన్నారుల శాతం తగ్గుతుండగా, వృద్ధులు, మధ్య వయస్కుల జనాభా క్రమంగా పెరుగుతోంది. 1988లో ఓటర్లలో 18-29 ఏళ్ల వయసువారు 38.3 శాతంగా ఉండగా, 2024 నాటికి అది 30.1 శాతానికి పడిపోయింది. 2029 నాటికి ఇది మరింత తగ్గి 27.8 శాతానికి చేరనుందని అంచనా.
రాజకీయ పార్టీలకు సవాల్
ఓటర్ల మొత్తం సంఖ్యలో యువత శాతం స్వల్పంగా తగ్గుతున్నప్పటికీ, వారి ప్రభావం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. రాబోయే కాలంలో ఉపాధి, నాణ్యమైన విద్య, జీవన ప్రమాణాలు, గృహ నిర్మాణం, వాతావరణ మార్పులు, సుపరిపాలన వంటి అంశాలే ఎన్నికల ఫలితాలను శాసించనున్నాయి. ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా అధికారంలోకి రావాలంటే ఈ యువ ఓటర్ల మద్దతు తప్పనిసరి కానుంది.
నిరసనల రూపంలో ప్రజాస్వామ్యం
గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా యువత తమ నిరసనలను కేవలం మాటలకే పరిమితం చేయకుండా, డిజిటల్, ప్రత్యక్ష ఆందోళనల ద్వారా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను వెనక్కి తీసుకునేలా చేయగలుగుతున్నారు. ఢిల్లీ వేదికగా విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళనలు కేవలం ఒక విద్యా విభాగానికి సంబంధించినవి కావు, ఇవి రాబోయే రాజకీయ మార్పులకు బలమైన పునాదులు.
దేశ భవిష్యత్తును నిర్దేశించనున్న ‘జెన్ జెడ్’
ఒకవైపు జనాభా కూర్పు మారుతున్నప్పటికీ, జెన్ జెడ్ తరం అత్యంత చైతన్యవంతంగా ఉంటూ, దేశ రాజకీయ దిశను నిర్దేశిస్తోంది. 2029 ఎన్నికల నాటికి ఈ యువశక్తి దేశ రాజకీయాల్లో తిరుగులేని శక్తిగా మారుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. రాబోయే కాలంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఈ యువత ఆకాంక్షలకు తలవంచక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
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