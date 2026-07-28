దేశంలోనే అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో వినోదాన్ని ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త రూ.200 OTT పాస్ను ఇటీవల అ
మన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాం!
సినీ రంగంలో కథానాయకిల జీవితం అద్దాల మేడ వంటిది అంటారు.
టెహ్రాన్: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులతో ధ్వంసమైన స్థావరాలను, అ
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా
తమిళ నటుడు అజిత్ గురించి ప్రత్యేకంగ...
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డిస్పూర్: అస్సాంలో భీకర వరదలు కొనసా�...
బాలీవుడ్ డ్రీమ్ గర్ల్, మథుర బీజేపీ ఎం�...
ఉత్తర ప్రదేశ్లోని వారణాసిలోని ఒక ప్...
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బాలీవుడ్లో ఒక వెలుగు వెలిగి, ఆ తర్వా�...
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రిటైర్డ్ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్, నటుడు జ�...
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పూరీ: జగన్నాథ రథయాత్ర సందర్భంగా ‘పూర�...
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ఢిల్లీ: నీట్ పేపర్ లీక్ అంశం వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ
ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే వాటిలో మలయాళ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు స్పెషల్ క్రేజ్ ఉంది.
Jul 28 2026 12:25 PM | Updated on Jul 28 2026 12:39 PM
సాక్షి కార్టూన్: 28-07-2026
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