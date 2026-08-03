సూయ్జ్: ఈజిప్ట్లోని సూయ్జ్ నగరానికి ఈశాన్య దిశలో సోమవారం 5.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ప్రకంపనల కారణంగా ప్రజల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. అమెరికన్ జియోలాజికల్ సర్వే (యూఎస్జీఎస్) అందించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ భూకంపం 10 కిలోమీటర్ల లోతులో కేంద్రీకృతమైంది. అయితే, భూకంప కేంద్రం లోతును అధికారులు ఆ తర్వాత సమీక్షించి, సూయ్జ్ నగరానికి 38 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నట్లు సవరించారు. ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యం కారణంగా ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ప్రాణాపాయం లేదా గాయాలు సంభవించినట్లు అధికారికంగా ఎలాంటి సమాచారం వెలువడలేదు.
#Breaking
🚨5.4-magnitude #earthquake strikes northeastern #Egypt near #Ismailia. https://t.co/1OrMNC1HElpic.twitter.com/I6X3P4X1O2
▪️Jerusalem Weather Centre: An earthquake strikes Egypt & southern Palestine, epicentre #Suez east of Cairo.
📍Jerusalem Weather Centre warns of…
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 3, 2026
అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న కొన్ని వీడియోలు తీవ్రమైన ప్రకంపనల భయానక దృశ్యాలను స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. ఈ భూకంప ప్రభావం ఈజిప్టుతో పాటు సిరియా, లెబనాన్, ఇజ్రాయెల్ దేశాలలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో కూడా స్పష్టంగా అనుభవంలోకి వచ్చినట్లు కొన్ని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. పరిస్థితి తీవ్రతను అంచనా వేసేందుకు ఈజిప్టియన్ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ వెంటనే అప్రమత్తమై అత్యవసర ప్రతిస్పందన ప్రణాళికను (ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్లాన్) అమల్లోకి తెచ్చింది.
ఎలాంటి నిర్మాణాత్మక నష్టాలు కనిపించినా, ఆయా భవనాలకు దూరంగా ఉండాలని రెడ్ క్రాస్ సంస్థ స్థానికులను కోరింది. అలాగే అధికారిక వర్గాలు జారీ చేసే సూచనలను మాత్రమే పాటించాలని, ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే తాజా అప్డేట్లను గమనించాలని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుత పరిస్థితులపై పూర్తి స్థాయి అంచనా వేసేందుకు అధికార యంత్రాంగం నిరంతరం సమీక్షలు జరుపుతోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు ఇంకా వెలువడాల్సి ఉంది.
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