 తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న స్టార్ క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్య (ఫొటోలు) | Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న స్టార్ క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్య (ఫొటోలు)

Aug 2 2026 8:57 AM | Updated on Aug 2 2026 10:31 AM

Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos1
1/10

Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos2
2/10

Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos3
3/10

Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos4
4/10

Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos5
5/10

Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos6
6/10

Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos7
7/10

Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos8
8/10

Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos9
9/10

Hardik Pandya Visits Tirumala Seeks Blessings of Lord Venkateswara photos10
10/10

# Tag
Hardik Pandya sports criket tirumala venkateswara sports star hindu
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్ శారీలో మెరిసిన కాయదు లోహర్.. ఫోటోలు
photo 2

లండన్ ట్రిప్‌లో వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 3

మిల మిల మెరిసిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' తార (ఫొటోలు)
photo 4

సినిమాలకు పనికొచ్చే ముఖమేనా.. కట్‌ చేస్తే స్టార్‌ హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)

photo 5

'రాజా ది రాజా' మూవీ హీరోయిన్ విశాఖ ధిమన్ క్యూట్...(ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Interesting Post On Inauguration Of Bhogapuram Airport 1
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ప్రారంభోత్సవంపై వైఎస్ జగన్ ఆసక్తికర పోస్ట్
KK Raju Mass Ragging On Chandrababu And Nara Lokesh 2
Video_icon

వీళ్లేంటో.. వీళ్ళ అడవిడి ఏంటో.. KK రాజు మాస్ ర్యాగింగ్
Central Minister Bhupathiraju Tongue Slip On Chandrababu 3
Video_icon

AP సీఎం పవన్ అన్నపుడు చంద్రబాబు రియాక్షన్
Tollywood Actress Rashmika Mandanna Injured 4
Video_icon

రష్మికకు ఏమైంది..?
Big Question Debate On Chandrababu Bhogapuram Airport Credit Theft 5
Video_icon

కష్టం ఒకరిది.. సోకొకరిది.. భోగాపురం క్రెడిట్ జగన్ దే..
Advertisement