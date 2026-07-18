కేరళ క్రికెట్ లీగ్ వేలం.. కీర్తి ముస్తాబైందిలా! (ఫొటోలు)

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారుల దృష్టి ప్రస్తుతం బిట్కాయిన్, షేర్లు, చమురు, రిటైర్మెంట్ ఫండ్లపై ఉండగా, అసలు భవిష్యత్త
పాండిచ్చేరి ప్రీమియర్ లీగ్-2026లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఆల్రౌండర్ అమన్ ఖాన్ విధ్వంసం సృష్టించాడు.
యే కాళీ కాళీ ఆంఖేన్, ఉందేఖి వెబ్ సిరీస్ల్లో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి ఆంచల్ సింగ్..
ఎంత వెతికినా నీ ఓటు మాత్రం కనపడటం లేదు
గతేడాది డిసెంబరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత.. గత నెలలో 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో వచ్చింది.
సాక్షి,న్యూఢిల్లీ: కాక్రోచ్ జనతా పార�...
గురుగ్రామ్కు చెందిన 'ఏకం న్యాయ్ ఫౌం�...
మహారాష్ట్రలోని భూసావల్-వర్ధా ప్యాసి�...
లక్నో: లక్నోలోని గోమతి నగర్కు చెంది�...
నవాదా: బీహార్లోని నవాదా జిల్లా, పక్ర�...
ముంబై: స్టాండ్ అప్ కమెడియన్ సమయ్ ర�...
ఉత్తర కరోలినా (North Carolina)లో సూ రౌలీ ఇన్సో...
లక్నో: దేశంలో కరెన్సీ నోట్ల ముద్రణను ...
ఇరాన్పై వరుసగా ఏడవ రాత్రి కూడా అమెర�...
ముంబై: ప్రముఖ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్కు గ్య�...
ఝాన్సీ: కూతురు పుట్టిన వేళ.. ఒక తండ్రి �...
న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని సఫ్దర్జంగ్ ఆ...
మీరట్: ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్ జిల్ల...
లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలో...
పాకిస్తాన్ రాజకీయాల్లో మరోసారి అధి�...
పారిశ్రామివేత్త, బిలియనీర్ ముకేష్ ...
కోడళ్లను వేధించే అత్తమామల గురించి వి...
గత 36 యేళ్లుగా దేశవ్యాప్తంగా 300కు పైగా �...
సాక్షి, అనంతపురం: అనంతపురంలో తీవ్ర ఉద�...
మహిళలు పెళ్లి, పిల్లలు తరువాత చాలా సు�...
జైపూర్: కన్నతల్లి ప్రేమ, అనుబంధాలను �...
బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ జూలై 5న తన బ�...
సాక్షి, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా: ఏపీలో కూ...
భారత రైల్వేలో ఇక కొత్త శకం మొదలుకాను�...
సాక్షి, అనంతపురం: అనంతపురంలో హై టెన్ష�...
దుబాయ్: మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు మ...
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య ముదిరిన ఉద్�...
Shapoor Zadran ఆఫ్గానిస్తాన్ మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర�...
హైదరాబాద్కు చెందిన సాంప్రదాయ నిజామ�...
వాషింగ్టన్: అమెరికాలోని వాషింగ్టన్�...
మనం ఒకరి శాఖల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవడం చూసి వాళ్లు కూడా మనలాగే ప్రవర్తిస్తున్నార్సార్!!
సినిమా హిట్ అయితే హీరోలకు లేదా దర్శకులకు నిర్మాత.. కారు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం లాంటివి టాలీవుడ్లో చూస్తూనే ఉంటాం.
ఉద్యోగాల కోతల ప్రభావం అన్ని రంగాల ఉద్యోగులపైనా పడుతుంది.
ఒక జిల్లాకు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ నుంచి సంక్షేమ పథకాల అమలు వరకు సర్వం తానై నడిపించే సారథి జిల్లా కలెక్టర్.
విదేశీ గడ్డ మీద భారత టీ20 జట్టు వైఫల్యాల పరంపర కొనసాగుతోంది. తొలుత ఐర్లాండ్ చేతిలో 2-0తో వైట్వాష్ అయిన టీమిండియా..
Jul 18 2026 6:37 PM | Updated on Jul 18 2026 6:54 PM
కేరళ క్రికెట్ లీగ్లోని త్రివేండ్రం రాయల్స్ జట్టు యజమానుల్లో ఒకరైన కీర్తి సురేశ్.. వేలం పాటలో పాల్గొంది. సూట్ వేసుకుని మెరిసిపోయింది.
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