1/19
1982 జులై 18న బీహార్లోని జంషెడ్పూర్లో జన్మించారు.
2/19
2000 సంవత్సరంలో ప్రియాంక చోప్రా 'మిస్ వరల్డ్’ కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు.
3/19
2002లో విజయ్ సరసన 'తమిజన్' అనే తమిళ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.
4/19
2003లో వచ్చిన 'ది హీరో: లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎ స్పై' సినిమాతో ఆమె బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టారు..
5/19
'ఫ్యాషన్'(2008) సినిమాకుగానూ ఉత్తమ నటిగా 'జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డు' అందుకున్నారు.
6/19
అమెరికన్ టీవీ సిరీస్ 'క్వాంటికో'తో హాలీవుడ్లో అడుగుపెట్టిన మొదటి దక్షిణాసియా నటిగా ప్రియాంక రికార్డు
7/19
కళారంగంలో ఆమె చేసిన కృషికి గానూ భారత ప్రభుత్వం 2016 లో 'పద్మశ్రీ'తో ఆమెను సత్కరించింది.
8/19
2018 డిసెంబర్లో అమెరికన్ సింగర్, నటుడు నిక్ జోనాస్ను వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి సరోగసీ ద్వారా 'మాలతీ మేరీ చోప్రా జోనాస్' అనే కుమార్తె జన్మించింది.
9/19
ప్రియాంక కేవలం నటి మాత్రమే కాదు, విజయవంతమైన బిజినెస్ ఉమెన్ కూడా. ఆమెకు 'అనోమలి' అనే హెయిర్ కేర్ బ్రాండ్ ఉంది.
10/19
ప్రస్తుతం రాజమౌళి-మహేశ్ కాంబోలో తెరక్కెతున్న ‘వారణాసి’లో మందాకిని అనే పాత్ర పోషిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది జులై 7న ఈ చిత్రం రిలీజ్ కానుంది
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19