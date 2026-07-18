 బర్త్‌డే స్పెషల్‌..ప్రియాంక చోప్రా గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా ? (ఫొటోలు) | Actress Priyanka Chopra Birthday Special Rare And Unseen Photos Gallery With Interesting Facts Went Viral | Sakshi
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బర్త్‌డే స్పెషల్‌..ప్రియాంక గురించి 10 ఆసక్తికర విషయాలు (ఫొటోలు)

Jul 18 2026 12:03 PM | Updated on Jul 18 2026 12:07 PM

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1982 జులై 18న బీహార్‌లోని జంషెడ్‌పూర్‌లో జన్మించారు.

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2000 సంవత్సరంలో ప్రియాంక చోప్రా 'మిస్ వరల్డ్’ కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు.

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2002లో విజయ్ సరసన 'తమిజన్' అనే తమిళ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు.

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2003లో వచ్చిన 'ది హీరో: లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎ స్పై' సినిమాతో ఆమె బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టారు..

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'ఫ్యాషన్'(2008) సినిమాకుగానూ ఉత్తమ నటిగా 'జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డు' అందుకున్నారు.

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అమెరికన్ టీవీ సిరీస్ 'క్వాంటికో'తో హాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టిన మొదటి దక్షిణాసియా నటిగా ప్రియాంక రికార్డు

Actress priyankachopra Birthday Special Photos7
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కళారంగంలో ఆమె చేసిన కృషికి గానూ భారత ప్రభుత్వం 2016 లో 'పద్మశ్రీ'తో ఆమెను సత్కరించింది.

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2018 డిసెంబర్‌లో అమెరికన్ సింగర్, నటుడు నిక్ జోనాస్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి సరోగసీ ద్వారా 'మాలతీ మేరీ చోప్రా జోనాస్' అనే కుమార్తె జన్మించింది.

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ప్రియాంక కేవలం నటి మాత్రమే కాదు, విజయవంతమైన బిజినెస్ ఉమెన్ కూడా. ఆమెకు 'అనోమలి' అనే హెయిర్ కేర్ బ్రాండ్ ఉంది.

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ప్రస్తుతం రాజమౌళి-మహేశ్‌ కాంబోలో తెరక్కెతున్న ‘వారణాసి’లో మందాకిని అనే పాత్ర పోషిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది జులై 7న ఈ చిత్రం రిలీజ్‌ కానుంది

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# Tag
Actress priyankachopra birthday special Photos
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