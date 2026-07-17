 టీజీ20 లీగ్ మెమొరీస్ షేర్ చేసిన యాంకర్ (ఫొటోలు) | Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos | Sakshi
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టీజీ20 లీగ్ మెమొరీస్ షేర్ చేసిన యాంకర్ (ఫొటోలు)

Jul 17 2026 12:25 PM | Updated on Jul 17 2026 12:31 PM

Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos1
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తెలంగాణ టీ20 లీగ్ ఈ మధ్యే జరిగింది.దీనికి బిగ్‌బాస్ తెలుగు ఫేమ్ నేహా చౌదరి యాంకరింగ్ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే లీగ్ ఆసాంతం దిగిన ఫొటోలని పంచుకుంది.

Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos2
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos3
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos4
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos5
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos6
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos7
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos8
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos9
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos10
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos11
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos12
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos13
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Anchor Neha Chowdhary Shares TG20 League Memories: Photos14
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anchor Neha shares TG20 League memories Photos
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టీజీ20 లీగ్ మెమొరీస్ షేర్ చేసిన యాంకర్ (ఫొటోలు)
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