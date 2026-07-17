 అందాల భాగ్యశ్రీ.. లెనిన్ షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు) | The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos | Sakshi
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అందాల భాగ్యశ్రీ.. లెనిన్ షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Jul 17 2026 12:32 PM | Updated on Jul 17 2026 12:39 PM

The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos1
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos2
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos3
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos4
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos5
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos6
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos7
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos8
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos9
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos10
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos11
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos12
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos13
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos14
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos15
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos16
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The Beautiful Bhagyashree... memories from the Lenin shoot: Photos17
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# Tag
beautiful bhagyashree memories Lenin shoot Photos
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