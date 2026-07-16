 ట్రంప్‌ను అంతం చేస్తాం : శవపేటికతో ఇరాన్‌ హోర్డింగ్‌ కలకలం | life threats to donald trump Irans New Billboard Puts US President In A Coffin | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ట్రంప్‌ను అంతం చేస్తాం : శవపేటికతో ఇరాన్‌ హోర్డింగ్‌ కలకలం

Jul 16 2026 4:47 PM | Updated on Jul 16 2026 5:07 PM

life threats to donald trump Irans New Billboard Puts US President In A Coffin

టెహ్రాన్‌:  అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను హతమార్చేందుకు ఇరాన్ సరికొత్త కుట్రలు పన్నుతోందన్న నిఘా సమాచారం మేరకు ట్రంప్‌ చాలా ఘాటుగా స్పందించారు. తనను హతమార్చేందుకు ఇరాన్ ప్రయత్నిస్తే,  ఇరాన్‌ సర్వనాశనం కాక తప్పదని హెచ్చరించారు.  అయితే ఇటీవల ట్రంప్‌, నెతన్యాహూ సహా, 13 మంది నేతల పేర్లతో హిట్‌ లిస్ట్‌ను ప్రకటించింది ఇరాన్‌. తాజాగా  టెహ్రాన్‌లోని ఎంగెలాబ్ స్క్వేర్‌లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ శవపేటికలో ఉన్నట్లు చూపుతున్న ఒక భారీ బిల్‌బోర్డ్ (హోర్డింగ్) కలకలం రేపుతోంది. ఈ భారీ బిల్‌బోర్డ్‌లో ట్రంప్ బాడీని ఒక నల్లటి శవపేటికలో ఉన్నట్లు చూపించడం సంచలనంగా మారింది.

అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ అయతోల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించిన తర్వాత, ఇరాన్ ట్రంప్‌ను అంతం చేస్తామని ఇరాన్‌పదే పదే చెబుతోంది.  ఆ శవపేటికపై పర్షియన్ , ఇంగ్లీష్ భాషలలో "మేము ట్రంప్‌ను చంపుతాము" (We Will Kill Trump) అని రాసి ఉంది. యుద్ధం ప్రారంభంలో దక్షిణ ఇరాన్‌లోని మినాబ్ నగరంలో ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలపై జరిగిన దాడిని గుర్తుచేస్తూ "మినాబ్ పిల్లల జ్ఞాపకార్థం" అనే నినాదాలు కూడా  ఉండటం గమనార్హం.  

ఇదీ చదవండి: మూడో పెళ్లి : ఫత్వా, లవ్ జిహాద్ ఆరోపణలపై స్పందించిన ఆమీర్‌

కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన హోర్డింగ్‌లో, తెరిచి ఉన్న నల్లటి శవపేటికలోంచి అమెరికా అధ్యక్షుడి మృతదేహం బయటకు తొంగి చూస్తున్నట్లుగా ఉంది. జుట్టు చెదిరిపోయి ఉంది, కళ్ళు, నోరు మూసుకుని ఉన్నాయి. ముందుకు పొడుచుకు వచ్చిన పొట్టపై ఉన్న ఎర్రటి టై మీద అతని చేతులు ఉన్నాయి. పాదాలు నిటారుగా పైకితేలి ఉన్నాయి.

ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్  సుప్రీంలీడర్‌ అలీ ఖమేనీ మరణించారు. ఈ దాడుల్లో  ఖమేనీతో పాటు ఆయన కుమార్తె, అల్లుడు, కోడలు, మనవడు కూడా మరణించారు. వీరితోపాటు ఇరాన్ రక్షణ మంత్రి అమీర్‌ నసీర్జాదే, రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కమాండర్ మహమ్మద్ పాక్‌పూర్ తదితర కీలక సైనిక, రాజకీయ నాయకులు కూడా హతమయ్యారు.  ఈ ఘోర హత్యలు ఇరాన్‌ ప్రజల్లో, ప్రభుత్వంలో ప్రతీకార జ్వాలలు రగిలిస్తున్నాయి. తమ నేతల హత్యలకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ప్రతిజ్ఞచేసిన ఇరాన్‌ వ్యూహంలో భాగంగానే అత్యంత రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలలో విప్లవాత్మక చిత్రాలు, యుద్ధ స్మారకాలు , సైనిక శక్తిని ప్రదర్శించే ఇలాంటి భారీ బిల్‌బోర్డ్‌లను ఏర్పాటు చేస్తోంది.

ఇదీ చదవండి: కీలక ఫెడ్ పదవులు : రఘురామ్ రాజన్‌, మరో ఇద్దరు భారతీయ నిపుణులు

కాగా ఇరాన్ బిల్‌బోర్డులపై బెదిరింపు లేదా  వ్యంగ్య చిత్రాలు కొత్తేమీ కాదు. మే నెలలో, పాశ్చాత్య, ముఖ్యంగా అమెరికన్ ప్రేక్షకులను లక్ష్యంగా  ఒక ద్విభాషా బిల్‌బోర్డులో, ట్రంప్ నోటికి కుట్లు వేసినట్లుగా, దానిపై హోర్ముజ్ జలసంధి చిత్రాన్ని, దాని పక్కన "ది బ్రేకింగ్ పాయింట్" అన్న బోర్డులను ప్రదర్శించిన సంగతి తెలిసిందే. 

ఇదీ చదవండి: ఏకంగా 10 అడుగుల కోబ్రా : చున్నీలా మెడలో చుట్టేసుకుంది

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లండన్‌లో మా తమ్ముడి ఆట చూశా.. అది చాలు! (ఫొటోలు)
photo 2

‘చెన్నై లవ్‌స్టోరీ’ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

'ఓ.! సుకుమారి' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ మారథాన్‌కు ‘సిల్వర్‌ స్టాండర్డ్‌’ గుర్తింపు (ఫొటోలు)
photo 5

రాధిక భర్త శరత్‌కుమార్ బర్త్ ‍డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Analyst Purushotham Reddy Demands Action Over Social Media Trolls on Mudragada Padmanabham 1
Video_icon

ముద్రగడ పద్మనాభంపై తప్పుడు ప్రచారం.. నీ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎక్కడ బాబు
Corona Case Updates In AP 2
Video_icon

ఏపీలో పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు..?
YS Jagan Discuss With YSRCP MPs Key Issues 3
Video_icon

ఎంపీలతో YS జగన్ చర్చించిన అంశాలు
Heavy Rains in AP 4
Video_icon

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఏపీలో భారీ వర్షాలు
Negligence In Papikondalu Boat Journey 5
Video_icon

ప్రమాదకరంగా పాపికొండలు బోటు ప్రయాణం
Advertisement
 