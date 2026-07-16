 డిజిటల్‌ మూల్యాంకనంతో విద్యార్థులు, ఈవీఎంలతో ప్రజలు ఆందోళన పడుతున్నారు! | Sakshi Cartoon 16-07-2026 | Sakshi
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డిజిటల్‌ మూల్యాంకనంతో విద్యార్థులు, ఈవీఎంలతో ప్రజలు ఆందోళన పడుతున్నారు!

Jul 16 2026 2:43 AM | Updated on Jul 16 2026 2:43 AM

Sakshi Cartoon 16-07-2026

డిజిటల్‌ మూల్యాంకనంతో విద్యార్థులు, ఈవీఎంలతో ప్రజలు ఆందోళన పడుతున్నారు!

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