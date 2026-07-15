ప్రెగ్నెన్సీతోనూ సమంత ఫారిన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

ముంబై: మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి సునేత్ర పవార్ కుటుంబంలో త్వరలో శుభకార్యం జరగనుంది.
లవ్ ఆజ్ కల్, రాక్ స్టార్, హైవే సినిమాలతో పాటు రీసెంట్ సెన్సేషన్ 'మైన్ వాపస్ ఆవుంగా'తో ఇంతియాజ్ అలీ దర్శకుడిగా చాలా గుర్త
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డు వసూళ్లతో బాక్సాఫీస్ని షేక్ చేసిన రన్వీర్ సింగ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్' జపాన్ మార్కెట్ల
హీరో మహేశ్ బాబు మేనల్లుడు సిద్ధార్థ్ గల్లా ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడు. కొరియన్ అమ్మాయితో ఏడడుగులు వేయబోతున్నాడు.
చెన్నైలోని సాలిగ్రామంలో నివసించే 31 ఏళ్ల యువతి, బుల్లితెర, సినిమాల్లో సహాయ నటిగా నటిస్తోంది.
పథనంతిట్ట: వార్షిక యాత్ర సందర్భంగా త�...
బెంగళూరు: గత ఏడాది జూన్ నెలలో రాయల్ ఛా...
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ప్రముఖ అమెరికన్ టెక్నాలజీ పారిశ్రామ�...
అయోధ్య: అయోధ్యలోని శ్రీరామ జన్మభూమి �...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని నగరం ఢిల్లీల�...
న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త సోన...
పూరీ: ఒడిశాలోని పూరీ క్షేత్రంలో అత్య�...
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సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలోని కేబీఆర్ �...
పట్నా: బిహార్లోని పట్నాకు చెందిన 23 ఏ�...
పారిశ్రామివేత్త, బిలియనీర్ ముకేష్ ...
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గత 36 యేళ్లుగా దేశవ్యాప్తంగా 300కు పైగా �...
సాక్షి, అనంతపురం: అనంతపురంలో తీవ్ర ఉద�...
మహిళలు పెళ్లి, పిల్లలు తరువాత చాలా సు�...
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బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ జూలై 5న తన బ�...
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భారత రైల్వేలో ఇక కొత్త శకం మొదలుకాను�...
సాక్షి, అనంతపురం: అనంతపురంలో హై టెన్ష�...
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అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య ముదిరిన ఉద్�...
Shapoor Zadran ఆఫ్గానిస్తాన్ మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర�...
హైదరాబాద్కు చెందిన సాంప్రదాయ నిజామ�...
వాషింగ్టన్: అమెరికాలోని వాషింగ్టన్�...
మనం ఒకరి శాఖల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవడం చూసి వాళ్లు కూడా మనలాగే ప్రవర్తిస్తున్నార్సార్!!
సినిమా హిట్ అయితే హీరోలకు లేదా దర్శకులకు నిర్మాత.. కారు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం లాంటివి టాలీవుడ్లో చూస్తూనే ఉంటాం.
ఉద్యోగాల కోతల ప్రభావం అన్ని రంగాల ఉద్యోగులపైనా పడుతుంది.
ఒక జిల్లాకు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ నుంచి సంక్షేమ పథకాల అమలు వరకు సర్వం తానై నడిపించే సారథి జిల్లా కలెక్టర్.
విదేశీ గడ్డ మీద భారత టీ20 జట్టు వైఫల్యాల పరంపర కొనసాగుతోంది. తొలుత ఐర్లాండ్ చేతిలో 2-0తో వైట్వాష్ అయిన టీమిండియా..
Jul 15 2026 1:20 PM | Updated on Jul 15 2026 1:28 PM
గత నెలలో 'మా ఇంటి బంగారం'తో కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చిన సమంత.. ప్రస్తుతం ప్రెగ్నెన్సీతో ఉంది. ఈ క్రమంలోనే థాయిలాండ్లోని ఓ వెల్నెస్ సెంటర్కి వెళ్లింది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
ప్రెగ్నెన్సీతోనూ సమంత ఫారిన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
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