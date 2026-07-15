 ప్రెగ్నెన్సీతోనూ సమంత ఫారిన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Samantha Foreign Trip During Pregnancy Photos | Sakshi
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ప్రెగ్నెన్సీతోనూ సమంత ఫారిన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Jul 15 2026 1:20 PM | Updated on Jul 15 2026 1:28 PM

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గత నెలలో 'మా ఇంటి బంగారం'తో కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చిన సమంత.. ప్రస్తుతం ప్రెగ్నెన్సీతో ఉంది. ఈ క్రమంలోనే థాయిలాండ్‌లోని ఓ వెల్‌నెస్ సెంటర్‌కి వెళ్లింది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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ప్రెగ్నెన్సీతోనూ సమంత ఫారిన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
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