 జగపతిబాబు-లయ 'వదలా' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు) | Jagapathi Babu Laya Vadala Pre Release Event Photos | Sakshi
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జగపతిబాబు-లయ 'వదలా' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Jul 15 2026 12:28 PM | Updated on Jul 15 2026 12:36 PM

Jagapathi Babu Laya Vadala Pre Release Event Photos1
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జగపతిబాబు, లయ ప్రధాన పాత్రలు చేసిన సినిమా 'వదలా'. ఈ వీకెండ్ థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్‌లో మంగళవారం ప్రీ రిలీజ్ వేడుక నిర్వహించారు.

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