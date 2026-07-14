 శ్రుతి హాసన్ నూతన గృహప్రవేశ వేడుక (ఫొటోలు) | Shruti Haasan performs Housewarming pooja After moving in to Her New Chennai Home Photos | Sakshi
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శ్రుతి హాసన్ నూతన గృహప్రవేశ వేడుక (ఫొటోలు)

Jul 14 2026 3:22 PM | Updated on Jul 14 2026 3:28 PM

Shruti Haasan performs Housewarming pooja After moving in to Her New Chennai Home Photos1
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చెన్నైలోని కొత్త ఇంటిని కొనుగోలు చేసిన హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్.. సోమవారం గృహప్రవేశం చేసింది. ఆ ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Shruti Haasan performs Housewarming pooja After moving in to Her New Chennai Home Photos2
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Shruti Haasan performs Housewarming pooja After moving in to Her New Chennai Home Photos3
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Shruti Haasan performs Housewarming pooja After moving in to Her New Chennai Home Photos4
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Shruti Haasan performs Housewarming pooja After moving in to Her New Chennai Home Photos5
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Shruti Haasan performs Housewarming pooja After moving in to Her New Chennai Home Photos6
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Shruti Haasan performs Housewarming pooja After moving in to Her New Chennai Home Photos7
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Shruti Haasan performs Housewarming pooja After moving in to Her New Chennai Home Photos8
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# Tag
Shruti Haasan performs Housewarming Pooja Chennai Photos
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శ్రుతి హాసన్ నూతన గృహప్రవేశ వేడుక (ఫొటోలు)
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