 ఫహాద్ ‘డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు) | Fahadh Faasil Don't Trouble The Trouble Teaser Launch | Sakshi
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ఫహాద్ ‘డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)

Jul 14 2026 11:11 AM | Updated on Jul 14 2026 11:18 AM

Fahadh Faasil Don't Trouble The Trouble Teaser Launch1
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'పుష్ప` సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్’.

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ఈ చిత్రాన్ని ఫాంటసీ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా దర్శకుడు శశాంక్ యేలేటి తెరకెక్కించారు.

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ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ పతాకంపై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేనిలతో కలిసి ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ప్రముఖ డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సమర్పిస్తున్నారు.

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తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ ను చిత్రయూనిట్ విడుదల చేసింది. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో విడుదలవుతుంది.

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