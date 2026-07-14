 పింక్ శారీలో బాలీవుడ్ భామ మాధురి దీక్షిత్‌ అందాలు.. ఫోటోలు | Bollywood Beauty Madhuri Dixit Stuns in a Pink Saree Photos | Sakshi
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పింక్ శారీలో బాలీవుడ్ భామ మాధురి దీక్షిత్‌ అందాలు.. ఫోటోలు

Jul 14 2026 9:37 PM | Updated on Jul 14 2026 9:38 PM

Bollywood Beauty Madhuri Dixit Stuns in a Pink Saree Photos1
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బాలీవుడ్ భామ మాధురి దీక్షిత్‌ పింక్ శారీలో ఉన్న పిక్స్ షేర్ చేసింది. 59 ఏళ్ల వయసులోనూ గ్లామర్ విషయంలో ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి.

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