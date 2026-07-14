 ఫ్రెండ్ పార్టీలో బాలీవుడ్ భామ ఆలియా భట్ సందడి.. ఫోటోలు | Bollywood Actress Alia Bhatt Steals the Spotlight at a Friend Party Photos Inside | Sakshi
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ఫ్రెండ్ పార్టీలో బాలీవుడ్ భామ ఆలియా భట్ సందడి.. ఫోటోలు

Jul 14 2026 9:22 PM | Updated on Jul 14 2026 9:23 PM

Bollywood Actress Alia Bhatt Steals the Spotlight at a Friend Party Photos Inside1
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ఫ్రెండ్ పార్టీలో బాలీవుడ్ భామ ఆలియా భట్ సందడి చేసింది. ఈ పిక్స్‌ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Bollywood Actress Alia Bhatt Steals the Spotlight at a Friend Party Photos Inside2
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Bollywood Actress Alia Bhatt Steals the Spotlight at a Friend Party Photos Inside3
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Bollywood Actress Alia Bhatt Steals the Spotlight at a Friend Party Photos Inside4
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Bollywood Actress Alia Bhatt Steals the Spotlight at a Friend Party Photos Inside7
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Bollywood Actress Alia Bhatt Steals the Spotlight at a Friend Party Photos Inside8
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Bollywood Actress Alia Bhatt Steals the Spotlight at a Friend Party Photos Inside9
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Bollywood Actress Alia Bhatt Steals the Spotlight at a Friend Party Photos Inside13
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Bollywood Actress Alia Bhatt Steals the Spotlight at a Friend Party Photos Inside15
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