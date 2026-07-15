పథనంతిట్ట: వార్షిక యాత్ర సందర్భంగా తమ బృందాల నుంచి విడిపోయిన యాత్రికులను త్వరగా గుర్తించేందుకు శబరిమల, ఏఐ (AI) ఆధారిత థర్మల్ కెమెరాలను ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ కొత్త వ్యవస్థలో భాగంగా , నిలక్కల్, పంపా, సన్నిధానంలోని సమాచార కేంద్రాలు తప్పిపోయిన యాత్రికుల పేర్లను లౌడ్స్పీకర్ల ద్వారా పలు భాషల్లో ప్రకటించే పద్ధతిని నిలిపివేస్తాయి. దీంతో , సుపరిచితమైన "మీరు ఎక్కడ ఉన్నా, ఇక్కడికి రండి" అనే బహిరంగ ప్రకటనలకు ముగింపు పడుతుంది.
ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు, పుణ్యక్షేత్ర ప్రాంతంలోని కీలక ప్రదేశాలలో సహాయక మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు 400 ఏఐ-సామర్థ్యం గల థర్మల్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తోంది. కొచ్చిలో జరిగిన డిజిటల్ కాన్క్లేవ్లో ఈ వ్యవస్థ నమూనాను ప్రదర్శించారు.
ప్రతి ఏడాదిలక్షలాది మంది భక్తులు శబరిమలను సందర్శిస్తారు. ఈ తీవ్రమైన రద్దీ మధ్య పిల్లలు, వృద్ధ యాత్రికులతో సహా చాలా మంది తమ సహచరుల నుంచి విడిపోతుంటారు. ఈ ఏఐ-ఆధారిత నిఘా వ్యవస్థ, గాలింపు చర్యలను వేగవంతం చేయడానికి, జనసమూహ నిర్వహణను మెరుగుపరచడానికి ఉద్దేశించబడింది.
వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుందంటే..
ఒక యాత్రికుడు తప్పిపోయినప్పుడు అతనితో పాటు వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులు లేదా సహచరులు ఈ విషయాన్ని ఒక సమాచార కేంద్రంలో తెలియజేస్తారు. అధికారులు వర్చువల్ క్యూ రిజిస్ట్రేషన్ డేటాబేస్ నుంచి యాత్రికుడి ఫోటోను సేకరించి, దానిని ఏఐ (AI) సిస్టమ్లోకి అప్లోడ్ చేస్తారు.
ఆ తర్వాత ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ మొత్తం 400 థర్మల్ కెమెరాల నుంచి వచ్చే లైవ్ ఫీడ్లను స్కాన్ చేస్తుంది. ముఖ గుర్తింపు ద్వారా వ్యక్తిని గుర్తించిన వెంటనే , సిస్టమ్ ఆ వ్యక్తి ఉన్న ప్రదేశం గురించి కంట్రోల్ రూమ్కి తక్షణమే తెలియజేస్తుంది. భద్రతా సిబ్బందిని ఆ ప్రదేశానికి పంపిస్తారు, ఆ తర్వాత పోలీసులు యాత్రికుడిని గుర్తించి వారి బృందంతో తిరిగి కలుపుతారు.
కెమెరా సంస్థాపన స్థానాలు
AI థర్మల్ కెమెరాలను ప్రధాన పుణ్యక్షేత్రాలు, రవాణా కేంద్రాల వద్ద ఏర్పాటు చేయనున్నారు, వాటిలో ఇవి కూడా ఉన్నాయి:
నీలక్కల్: పార్కింగ్ గ్రౌండ్ మరియు చైన్ సర్వీస్ బస్ స్టాండ్.
పంబ: బస్ స్టాండ్ , స్నానఘట్టం , త్రివేణి వంతెన మరియు గణపతి ఆలయం.
పంబ - సన్నిధానం మార్గం: నీలిమల, అప్పచిమేడు, శబరిపీఠం , మరక్కూట్టం, క్యూ కాంప్లెక్స్ చరల్మేడు.
సన్నిధానం: నడపండల్ , సోపానం , పతినెట్టంపాడి (18 పవిత్ర మెట్లు), ప్రసాదం కౌంటర్ , అన్నదానం హాలు మరియు పండితవళం.
కొత్త ఏఐ - ఆధారిత పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ , మాన్యువల్ ప్రకటనలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడంతో పాటు , తప్పిపోయిన భక్తులను గుర్తించే ప్రక్రియను వేగవంతంగా, మరింత సమర్థవంతంగా చేస్తూ , యాత్రికుల భద్రతను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
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